Cuaresma en Guatemala 2026: qué es, su origen, cuándo empieza y cuáles son sus principales simbolismos

Conocida como un tiempo litúrgico dedicado a la conversión dentro de la fe católica, la Cuaresma anuncia la preparación para la fiesta de Pascua. Para ello, cada creyente debe arrepentirse de sus pecados y redimirlos mediante la penitencia.

En este tiempo, especialmente durante la liturgia de los domingos, los creyentes buscan acercarse a Dios y prepararse para recordar las maravillas de vivir más cerca de Cristo, destaca ACI Prensa.

Este periodo, que marca 40 días de cambio, también representa una confrontación personal, durante la cual los fieles deben, de forma voluntaria, renunciar a los deseos mundanos y encaminarse hacia la conmemoración del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad.

Para el 2026, la Cuaresma comenzará el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el próximo 18 de febrero. Su duración y fechas varían cada año, de acuerdo con el calendario litúrgico, y este ciclo culminará el 2 de abril, víspera del Jueves Santo, cuando se celebra la misa de la Cena del Señor.

Como parte del proceso de conversión, los devotos atraviesan un tiempo de ayuno y oración voluntarios, mientras procuran ofrecer una limosna —u ofrenda— a los más necesitados.

Durante este periodo, el color litúrgico es el morado, símbolo de luto y penitencia. “En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas”, resalta ACI Prensa.

Este tiempo también nos introduce en la celebración de la Semana Santa, que en 2026 está prevista del 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, al 5 de abril, con el Domingo de Resurrección.

El simbolismo de los 40 días

En la Biblia, el número cuatro representa el universo material. Según ACI Prensa, al estar acompañado de ceros alude al tiempo de vida en la Tierra, seguido de pruebas o dificultades.

De acuerdo con el portal Catholic.net, el número 40 simboliza transformación y prueba. Algunos episodios que refuerzan este simbolismo son:

Los 40 días del Diluvio Universal.

Los 40 años del pueblo judío en el desierto.

Los 40 días de Moisés y Elías en la montaña.

Los 40 días de Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio público.

Este número marca el fin de una etapa y el inicio de otra, lo que convierte a la Cuaresma en un tiempo de renovación espiritual.

El origen de esta celebración se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia católica instituyó un tiempo de ayuno y abstinencia como preparación para la Pascua. Estas prácticas fueron normadas oficialmente en el Código de Derecho Canónico de 1983.