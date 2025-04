Procesión 2025: Jesús de la Caída anuncia la Parusía en Antigua Guatemala con un anda revestida de gloria

Revestido de gloria, Jesús Nazareno de la Caída recorre nuevamente las calles empedradas de San Bartolomé Becerra y de la ciudad colonial, llevando un mensaje de profunda reafirmación cristiana: su prometida venida a la Tierra, no como mártir, sino como rey glorioso que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Este es el mensaje central que transmite el anda procesional de 2025, concebida como una catequesis visual al servicio de la fe.

Adornada con esmero por manos devotas, la andaría representa la promesa de Jesucristo de glorificar a quienes lo han seguido y otorgar la resurrección a todos aquellos que han cumplido sus mandamientos. Cada elemento, dispuesto con intención simbólica y artística, refuerza esta visión escatológica y esperanzadora.

El adorno incorpora elementos de la alfarería tradicional guatemalteca, entretejidos con materiales contemporáneos como fibra de vidrio, laminados en oro y detalles en alto relieve.

Ángeles que anuncian el retorno del Salvador y la imponente figura de San Pedro —portador de las llaves del Reino de los Cielos— completan esta escena de exaltación espiritual. Todo el conjunto se enmarca en un entorno de gloria, donde se proclama la segunda venida de Cristo como rey redentor.

Con tres meses de arduo trabajo, la comisión de adornos ha logrado plasmar en el anda procesional el mensaje que evoca el recuerdo de la Parusía: la próxima venida de Cristo. Fue Eduardo Perea, vocero de la hermandad de Jesús de la Caída, quien brindó más detalles sobre el mensaje artístico y cultural del cortejo procesional del quinto domingo de Cuaresma.

El arte detrás del adorno procesional de Jesús de la Caída

El arte se manifiesta nuevamente en el anda procesional de Jesús Nazareno de la Caída gracias a los artesanos que, durante tres meses, se dedicaron a la decoración de este año bajo la dirección de Jesús Castillo, encargado de la comisión de adornos, y Gabriel Pellecer. Ambos dirigieron a los jóvenes que ofrendaron su talento y devoción creando las nubes, flores y vestimentas de los ángeles.

Cuidando cada detalle, los encargados eligieron plasmar un mensaje de esperanza; por ello, decidieron recrear la Parusía de Jesús bajo el lema ¡Y de nuevo vendrá con gloria!, parte del mensaje que transmite el anda procesional en este 2025.

Junto a los ángeles, que anuncian su llegada sobre nubes que simbolizan su ingreso triunfal a la Tierra desde los cielos, la comisión fue también responsable de decorar a la Virgen de Dolores, quien acompaña a Jesús de la Caída en su recorrido del quinto domingo de Cuaresma, uniendo los mensajes para que encuadren en la proclamación de gloria, tal como se evidenció también en su velación del pasado viernes 4 de abril.

Estos elementos crean un entorno de gloria al encontrarnos con esa Parusía en la próxima venida de Cristo y recordar el Credo, detalló Perea.

Con una túnica roja bordada con hilos de oro, Jesús Nazareno de la caída recorre Antigua Guatemala este 2025. (Foto: Prensa Libre / Cortesía: Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

Este año, la hermandad quiso proclamar la promesa estipulada en el Santo Evangelio y en la reflexión de los sacerdotes y fieles que leen las Sagradas Escrituras, enfatizó el portavoz.

En este caso, se busca recordar el Credo, donde se menciona: “Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos”, agregó Perea.

La túnica de Jesús Nazareno de la Caída

Uno de los aspectos que más destaca en uno de los cortejos más multitudinarios de Guatemala es la imagen de Jesús de la Caída, quien, con su mirada misericordiosa, refleja el amor hacia sus fieles.

Elaborada por Alejandro Juárez Toledo, la túnica que porta el Nazareno de la Caída, de color rojo y bordada con hilos de oro, es un reflejo de su majestuosidad.

"En este cortejo procesional, los fieles podrán encontrar una imagen con mirada amorosa, llena de misericordia, pero revestida de gloria. Por supuesto, con estos textiles selectos, podremos apreciar a Jesús de San Bartolo de una forma espectacular en su domingo, el Domingo de Lázaro, el Domingo de Jesús de la Caída", resaltó Perea.

Otro de los elementos que el anda lleva este 2025 es la imagen de San Pedro, portador de las llaves del cielo. Perea detalla que su inclusión forma parte del mensaje visual que se desea transmitir: la gloria de Cristo y la esperanza de vida eterna.

Con una pintura recordando el nacimiento de Jesucristo, la hermandad recuerda la vida y el camino a la cruz del Mesías. (Foto: Prensa Libre / Cortesía: Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

Ampliación del recorrido de Jesús de la Caída

Con fe, devoción y agradecimiento, más de 16 mil fieles llevarán en hombros este domingo 6 de abril a Jesús Nazareno de la Caída, desde San Bartolomé Becerra hasta el centro de la ciudad colonial, en un recorrido de más de 22 horas.

"Son más de 16 mil personas, entre hombres y mujeres, quienes cargarán las sagradas imágenes. Son 126 tandas para el cortejo procesional de este quinto domingo de Cuaresma", enfatizó Perea.

Este año, el templo de San Bartolomé amplió cuatro tandas más, ya que en años anteriores, como en 2024, se realizaron 122 turnos. Esta extensión responde a la petición de los devotos a Jesús de la Caída.

Se prevé que la Santa Imagen de Jesús de la Caída ingrese al templo la madrugada del lunes 7 de abril, pasada la primera de la madrugada, aunque los encargados señalan que este horario podría extenderse.

El evento procesional, que inició a las 2 horas del 6 de abril, comenzó con la celebración de la Santa Eucaristía, seguida del toque del silencio, la bombarda romana y el toque del timbre a las 2.45 horas.

El cortejo, como estaba previsto, fue levantado a las 3 horas dentro del templo de San Bartolomé Becerra. Finalmente, Jesús de la Caída cruzó el dintel de la puerta a las 3.25 horas e inició este recorrido apoteósico del quinto domingo de Cuaresma, dando paso al cambio del segundo turno de cargadores a las 3.32 horas.

Bajo los sones de “Jesús de San Bartolo” de Manuel Ramírez Crockett conocida como las ovejas de Jesús de San Bartolo Granaderos, el anda procesional salió del templo e inició su paso por la aldea de San Bartolomé Becerra, seguida por la procesión de la Virgen de Dolores.

Salida de Jesús de la Caída del tembló de San Bartolomé Becerra a las 3 horas en el quinto domingo de Cuaresma. (Video: Prensa Libre / Cortesía: Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

Durante su recorrido, el vocero de la hermandad explicó que este tiene un horario aproximado, pero no exacto, porque el cortejo desfila por las calles de la Jerusalén de América de forma tranquila. No corremos con el andar procesional; buscamos que el devoto cargador pueda llevar en hombros a Jesús de la Caída y a la Santísima Virgen de Dolores de manera pausada, para que disfruten no solo de la marcha, sino también del momento y ese encuentro con los santos.

Tras recorrer las calles de la aldea de San Bartolomé Becerra, el anda procesional ingresó a Antigua Guatemala a las 7 horas, desde la calzada Santa Lucía.

En su trayecto, se agregaron dos pasos procesionales más en la calzada Santa Lucía, para luego reintegrarse al recorrido tradicional: la visita al Tanque de la Unión y a la Escuela de Cristo. Posteriormente, atravesará el barrio de La Candelaria, y llegará a la Catedral de San José entre las 16 y 17 horas.

Finalmente, se espera que pasada la primera hora del lunes 7 de abril, la imagen de Jesús Nazareno de la Caída ingrese nuevamente al templo, seguida por la Virgen de Dolores.

Integran nuevas marchas

Bajo la dirección de Héctor Alfredo Gómez, la banda filarmónica, conformada por aproximadamente 60 músicos, acompañará a Jesús Nazareno de la Caída durante las 22 horas de recorrido. Mientras tanto, será el maestro Joaquín Vega Ortiz quien entonará las marchas durante el trayecto de la Virgen de Dolores.

Ambos grupos de músicos han incorporado cuatro marchas adicionales en este recorrido, derivado del aumento de tandas.

Tienen cuatro marchas más para Jesús y para la Virgen; estos serán los agregados durante la mañana, cuando se realice el cambio de recorrido en la calzada Santa Lucía, explicó Perea.

Hay un pentagrama fúnebre guatemalteco con el que podremos deleitarnos, gracias a las marchas que acompañarán a Jesús Nazareno de la Caída y a la Santísima Virgen previo a su ingreso a Antigua, agregó.

El mensaje de la procesión de Jesús de la Caída

Para los devotos católicos, el quinto domingo de Cuaresma es especialmente significativo por la salida de Jesús de la Caída, ya que transmite un mensaje de redención.

Los ojos están puestos en Jesús de la Caída, y para nosotros es muy especial saber que el Domingo de Lázaro, el Domingo de Pasión, como se le conoce litúrgicamente, es una fecha que rememora a aquel Nazareno que cayó tres veces en su camino al suplicio. Esa imagen nos invita, con su mirada amorosa y misericordiosa, a reflexionar en que si caemos, debemos levantarnos, añade Perea.

La hermandad destaca que Jesús de la Caída transmite un mensaje contundente: si el mismo Dios cayó al suelo en su camino al suplicio y la redención, nosotros también podemos levantarnos, como Él lo hizo. Esa es la enseñanza que nos brinda en cada alegoría procesional, en cada adorno, elaborado con amor por la comisión y la hermandad, concluyó el comunicador.

Jesús de la Caída: historia y devoción desde San Bartolomé Becerra

La procesión de Jesús Nazareno de la Caída es uno de los cortejos más emblemáticos y concurridos de Antigua Guatemala, atrayendo a turistas y devotos de todo el mundo.

Su origen se remonta a la aldea de San Bartolomé Becerra, fundada en marzo de 1528. La historia cuenta que la imagen, tallada en el siglo XVII por Pedro de Mendoza —primer escultor barroco de Santiago de Guatemala— expresa en su rostro el sufrimiento que invita a la reflexión y a la fe.

El cortejo procesional tuvo su primera salida el 23 de marzo de 1902, impulsado por vecinos de la aldea encabezados por Encarnación Sicay.

Con los años, la procesión creció, incorporando nuevas imágenes, escuadrones y un recorrido más amplio. En la actualidad, es uno de los cortejos más esperados de la Cuaresma y es considerada por muchos fieles como la procesión que marca el inicio del fin de la temporada litúrgica.

Las andas de Jesús también han evolucionado con el tiempo, pasando de pequeñas parihuelas a estructuras imponentes. Desde los muebles de cuatro brazos en 1905 hasta el anda actual, con capacidad para 90 cargadores por turno, cada estructura refleja la devoción y el esfuerzo de generaciones.

Más que una tradición, la procesión de Jesús de la Caída representa para Guatemala un legado cultural y espiritual que sigue creciendo año con año, entre el fervor, la historia y el arte sacro.

