¿Cuándo es Semana Santa 2026 en Guatemala? Fechas clave y su significado

Entre incienso, procesiones, alfombras y marchas fúnebres, Guatemala vive la Semana Santa como una conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, pero también como una manifestación cultural única, declarada patrimonio de la nación.

Cada comunidad celebra a su manera: algunas con retiros espirituales, cultos y dramatizaciones; otras, con majestuosas procesiones que recorren calles entre aserrines multicolores, el sonido del tzijolaj y el aroma del incienso.

Este tiempo litúrgico invita a la reflexión, la oración y la penitencia. Según ACI Prensa, es un período para dar a Dios el primer lugar y renovar el compromiso espiritual.

Cada año, la fecha de la Semana Santa varía. Esto se debe a que se basa en el calendario lunar, específicamente en la Pascua judía, que se celebraba en el mes de nisán. Este cálculo responde al calendario hebreo, que difiere del gregoriano por tener solo 354 días, con años bisiestos que llegan hasta 385, destaca Cuaresma Egabrense.

Esta época inicia el Domingo de Ramos, que en el 2026 se celebrará el 29 de marzo, y se extiende hasta el 5 de abril, con la llegada del Domingo de Resurrección. En esos días se recuerda la Pasión y Muerte de Jesucristo y se celebra su Resurrección.

En cuanto a los días de asueto en Guatemala durante la Semana Santa 2026 serán el 2, 3 y 4 de abril, correspondientes al Jueves, Viernes y Sábado Santos, como lo establece el Código de Trabajo.

Se cree que esta celebración fue iniciada por los primeros cristianos, quienes tomaron como referencia la Última Cena de Jesús, celebrada durante la Pascua judía. El primer registro se dio en los escritos de Atanasio de Alejandría, en las Constituciones apostólicas, y en los registros de los Padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo y san Agustín, según detalla un documental de la organización paraeclesial BITE.

Triduo Pascual: el corazón de la Semana Santa

Los días de mayor solemnidad son el Triduo Pascual, que inicia el Jueves Santo y concluye el Domingo de Resurrección:

Jueves Santo : se conmemora la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies como símbolo de servicio.

: se conmemora la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies como símbolo de servicio. Viernes Santo : día de penitencia y adoración de la Santa Cruz; se recuerda la crucifixión de Cristo.

: día de penitencia y adoración de la Santa Cruz; se recuerda la crucifixión de Cristo. Sábado Santo : jornada de silencio y espera, culmina con la Vigilia Pascual, que celebra la luz de la resurrección.

: jornada de silencio y espera, culmina con la Vigilia Pascual, que celebra la luz de la resurrección. Domingo de Resurrección: día de júbilo por la victoria de Jesús sobre la muerte. “Es el paso de Cristo de la muerte a la vida”, destaca el padre Barrios.

Procesiones: una fe que camina

Las procesiones son una expresión pública de devoción. Al cargar imágenes religiosas, los fieles reviven simbólicamente el dolor de Cristo. Esta práctica se consolidó como respuesta de la Iglesia católica a la Reforma protestante del siglo XVI, que impulsó nuevas formas de cristianismo.

Según National Geographic, la Iglesia alentó a sus fieles a exteriorizar su fe mediante procesiones, fortaleciendo así una tradición que, en Guatemala, se ha transformado en arte, mística y herencia cultural.