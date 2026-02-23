Semana Santa 2026: Fechas de vacaciones en Guatemala para colegios y centros educativos públicos

Guatemala ha iniciado oficialmente el tiempo de preparación y recogimiento, es decir, la Cuaresma, período que prepara a los fieles devotos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Con ello también se acercan los primeros descansos y, para los alumnos, unas pequeñas vacaciones.

Mientras algunos utilizan este tiempo para adentrarse en la devoción de los recorridos procesionales y vivir el triduo pascual en conmemoración de Jesucristo, otros lo aprovechan para recrearse y salir de paseo con la familia.

Este período, que gozan alumnos y docentes de forma amplia, también es disfrutado por trabajadores guatemaltecos de otros sectores, aunque de manera más reducida, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

Originalmente, la ley establece como días de descanso obligatorio el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. El Domingo de Resurrección no está contemplado en el Código de Trabajo. Por ello, los trabajadores de sectores como el comercio, la gastronomía o el turismo no reciben pago extraordinario ese día, a diferencia de los tres anteriores.

En cuanto al sector educativo, tanto el Ministerio de Educación como la Asociación de Colegios de Guatemala brindan un panorama de los días en que alumnos y docentes podrán descansar durante esa fecha.

¿Cuándo inician las vacaciones para alumnos y docentes?

Para el 2026, el Ministerio de Educación ha elaborado un calendario específico en el que determina las fechas estipuladas para las vacaciones de Semana Santa, los asuetos y el descanso de medio año.

El calendario establece el asueto oficial de Semana Santa del 2026 para escuelas e institutos públicos, municipales y por cooperativa. Asimismo, sirve de guía para el sector educativo privado del país.

Comunicación Social del Mineduc destaca que el descanso iniciará el lunes 30 de marzo, después del Domingo de Ramos. Este se extenderá hasta el 5 de abril del 2026.

Esto significa que el 6 de abril, las instituciones públicas, municipales y por cooperativa deberán reiniciar sus actividades educativas, como lo establece el calendario escolar.

Para los centros educativos privados se seguirá una ruta similar, aunque con un plazo más amplio, ya que, según Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios, estos generalmente inician el descanso de Semana Santa desde el Viernes de Dolores, es decir, el 27 de marzo.

El retorno a las actividades escolares será variado, ya que algunos centros podrían regresar el lunes 6 de abril, mientras que otros lo harían el 7 de abril, destacó Brown.

Esta variación, según explicó Brown, se debe a que cada centro educativo elabora su propio calendario.

Descansos para trabajadores en Semana Santa

Según el Código de Trabajo, los asuetos para el sector laboral privado serán autorizados del Jueves Santo al Sábado Santo, es decir:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

En cuanto a los trabajadores del sector público, será el Gobierno el que determine estas fechas de descanso.