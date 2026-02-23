Procesiones en Guatemala 2026: recorridos y horarios de la segunda semana de Cuaresma

Con el cierre de la primera semana de Cuaresma en Guatemala, los devotos avanzan en el camino al triduo pascual, en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para avanzar en este tiempo litúrgico, los devotos se enlistan para vivir un tiempo de fe y penitencia con la celebración de los diversos cortejos procesionales.

Este tiempo, que enmarca la segunda semana de los 40 días de preparación de la comunidad católica para el encuentro con Jesucristo, estará marcado por el olor a incienso, el color de las alfombras de aserrín y un ambiente de fe, cuando los devotos cargadores trasladen en hombros las distintas imágenes.

Como cada año, las distintas hermandades de la Ciudad de Guatemala se preparan para conmemorar la vida y legado de Jesús; por ello, al menos seis procesiones recorrerán este fin de semana la Ciudad de Guatemala, lo que atraerá a devotos y visitantes.

Desde cortejos procesionales infantiles hasta la salida de la imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores, las calles de la ciudad serán el punto de encuentro entre la fe y la cultura. Por ello, en esta guía se comparten los horarios, fechas e itinerarios de cada recorrido.

Procesiones del 28 de febrero

Solemne Procesión Infantil Beaterio de Belén

Las imágenes fueron bendecidas durante la Cuaresma del 2021, tiempo en el que fueron procesionadas internamente el cuarto viernes de Cuaresma y el Viernes de Dolores.

Según la reseña de la Municipalidad de Guatemala, la primera vez que salió en procesión fue el segundo sábado de Cuaresma del 2023, en una sola anda; mientras que en su segunda ocasión el recorrido se amplió, se separaron las andas y será llevada por niños, agrega la comuna.

Lugar: 9 Avenida y 14 calle, zona 1

Salida: 14.30 horas

Entrada: 16.30 horas

Recorrido de la Solemne Procesión Infantil Beaterio de Belén(Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo, realizará este sábado el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores.

Lugar: 12 Avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 15 horas

Entrada: 20.45 horas

Recorrido de la Procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión de la Santísima Virgen de Dolores

El Santuario Arquidiocesano del Señor San José se prepara para llevar en procesión la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, procesión que se realizó por primera vez en el 2016.

Consagrada en el 2014, esta imagen sale en procesión en horas de la tarde del segundo sábado de Cuaresma por las calles del barrio de San José, en la zona 1.

Lugar: 5 calle y 13 Avenida, zona 1

Salida: 15 horas

Entrada: 21.30 horas

Recorrido de la Procesión de la Santísima Virgen de Dolores. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Segundo Domingo de Cuaresma

Procesión de Jesús Nazareno de la Justicia

Conocido como Jesús Nazareno de la Justicia, la imagen de Jesús con la cruz saldrá en procesión este segundo domingo de Cuaresma, desde la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. La imagen salió en procesión por primera vez el Miércoles de Ceniza de 1956, y fue hasta 1992 cuando su cortejo se trasladó para salir el segundo domingo de Cuaresma, donde permanece.

Lugar: 6 Avenida A 18-36, zona 1

Salida: 8 horas

Entrada: 21 horas

Recorrido de la Procesión de Jesús Nazareno de la Justicia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión de María Santísima de la Soledad “Reina de la Humanidad”

Junto a su marcha La Soledad, de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, los devotos de la Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección, llevarán en hombros la procesión de María Santísima de la Soledad “Reina de la Humanidad”.

Lugar: 3 Avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 14.30 horas

Entrada: 20.45 horas

Recorrido de Procesión de María Santísima de la Soledad “Reina de la Humanidad”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión de la Virgen Dolorosa Franciscana

El Templo Histórico de San Francisco llevará en procesión a la Virgen Dolorosa Franciscana, cuya imagen tiene un profundo significado en la comunidad franciscana. “Su imagen … representa el amor y el dolor de la Madre en el camino al Calvario”, dice el portal de la Mini Guate.

La comuna explica que “con el traslado de Jesús de la Justicia al Templo de El Calvario, su devoción se ha fortalecido, manteniendo el vínculo con su origen franciscano. En un acto de profundo significado, el párroco del Templo El Calvario, Manuel de Jesús Chilín, solicita a la Cofradía de la Santa Vera Cruz el acompañamiento de Nuestra Señora Dolorosa Franciscana en el recorrido procesional del Señor de la Justicia”.

Lugar: 6 Avenida 13-01, zona 1

Salida: 16.30 horas

Entrada: 22 horas

Recorrido de la Procesión de la Virgen Dolorosa Franciscana. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)