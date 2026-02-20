Calendario de Cuaresma 2026: estas son las fechas que debe recordar

Este periodo de encuentro, reflexión, penitencia y fe está en su pleno inicio: la cuaresma son 40 días en los que los devotos viven su fe a través de actos litúrgicos como las velaciones, el ayuno, la oración y, principalmente, en la devoción de cargar en hombros las distintas representaciones de Jesucristo.

El tiempo que inició con el Miércoles de Ceniza se extenderá hasta el jueves 2 de abril, en vísperas del inicio del triunfo pascual, cuando se rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Esta temporada, que abarca 40 días de cambio, simboliza el tiempo que pasó Jesucristo en el desierto, donde se retiró en ayuno y oración. ACI Prensa destaca que este periodo es un tiempo de confrontación personal, en el que se debe renunciar a los deseos mundanos y retomar el camino hacia la fe, rememorando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz.

En este tiempo, los creyentes ofrecen a Jesús ayuno, oración y penitencia para pedir la gracia de la conversión personal y fortalecer la voluntad humana e incrementar la fe, según destaca EWTN.

La Conferencia Episcopal Española señala que uno de los procesos inseparables de la Cuaresma es el ayuno, mediante el cual se pide al creyente abstenerse total o parcialmente de alimentos o bebidas, así como de prácticas del diario vivir que alejan a las personas de la fe y de la convicción en Dios.

El ayuno se practica el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo; la abstinencia, ambos días y todos los viernes de Cuaresma, destaca la Conferencia Episcopal Española.

“Lo importante no es el hecho de no comer o no comer carne —aunque también es importante—, sino entender que este acto se realiza como penitencia y para acercarse a Dios y a los hermanos; es un camino hacia la Pascua”, agregó.

Conforme al calendario de Cuaresma y Semana Santa, así se distribuyen las semanas y los domingos de Cuaresma:

Domingos de Cuaresma en el 2026

Primer domingo: 22 de febrero del 2026

Segundo domingo: 1 de marzo del 2026

Tercer domingo: 8 de marzo del 2026

Cuarto domingo: 15 de marzo del 2026

Quinto domingo: 22 de marzo del 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo del 2026

Semana Santa del 2026

Es el tiempo en el que la fe, la devoción y las expresiones culturales muestran la tradición católica del país.