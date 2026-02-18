Día del Cucurucho en Guatemala 2026: cuándo se celebra, dónde será y qué actividades tendrá la sexta edición

Al compás de las marchas procesionales, entre nubes de incienso y sobre majestuosas alfombras, cucuruchos y devotas cargadoras recorren las calles de Guatemala llevando en hombros al Nazareno y a la Virgen. Es un acto de fe y penitencia que marca el pulso de la Cuaresma.

Su entrega, en este tiempo de recogimiento y reflexión, ha engrandecido la celebración de la Cuaresma y, especialmente, la Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

En cada recorrido, los cargadores sostienen no solo las andas, sino también un legado espiritual y cultural que forma parte de la identidad guatemalteca. Por ello, desde el 2020 se conmemora el Día del Cucurucho, una fecha dedicada a reconocer a quienes mantienen viva esta tradición.

Erwin Noguera, integrante del comité organizador, destacó que el cucurucho sostiene la tradición a través de la elaboración de alfombras, la orfebrería, la gastronomía y, sobre todo, la fe con la que acompaña cada anda que bendice las calles.

Esta celebración busca honrar a quienes heredaron la tradición, a quienes hoy la sostienen y a quienes serán su futuro.

¿Cuándo se celebrará el Día del Cucurucho 2026?

Bajo el lema “Día del Cucurucho: una devoción que llega de generación en generación, plasmada en una fotografía”, se celebrará el Día del Cucurucho 2026.

La actividad, que no tiene una fecha fija en el calendario, está dedicada al devoto cargador conocido como cucurucho y a la devota cargadora, quienes con su fe y devoción mantienen viva la tradición.

Esta celebración nació en el 2020 por iniciativa del padre Fernando Divassi, capellán de la cuasiparroquia San Miguel Arcángel, junto con monseñor Marco Aurelio González Iriarte, párroco y encargado del culto en el Beaterio de Belén.

El objetivo de este día es reconocer que los cucuruchos no son únicamente los actuales, sino también los abuelos, padres y generaciones pasadas que han sostenido la tradición. “No solo somos los cucuruchos del 2026 o del 2025; también lo fueron nuestros abuelos y nuestros padres”, explicó Josué Mejía, miembro del Comité Organizador.

Para este año está destinado a celebrarse el Día del Cucurucho el 25 de febrero, a partir de las 19 horas. Se ofrecerá un concierto de marchas fúnebres y una exposición fotográfica para rememorar a quienes han mantenido viva esta tradición, relató Noguera.

En Guatemala se celebra el Día Nacional del Cucurucho o del Devoto Cargador. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Exposición

Para esta edición, según explicaron los organizadores, habrá exposiciones fotográficas de los homenajeados, de fotógrafos de Correos y de los organizadores de la tradicional alfombra del Arco.

Otra de las actividades será la exhibición de enseres de distintas hermandades, entre ellas Santa Marta, Jesús Nazareno de la Misericordia (Guardia de Honor), Candelaria y Nuestra Señora de los Dolores del Templo de Santo Domingo, dijo Noguera.

“¿Cuántas imágenes han quedado plasmadas que demuestran la devoción? Fotografías que recuerdan a un abuelo, a un padre o a un familiar que ya no está, pero cuya imagen quedó capturada junto a un anda o una alfombra”, expresó Noguera.

Como parte de la programación se rendirá homenaje a reconocidos fotógrafos de la comunidad cucurucha, entre ellos don Carlos Flores y don Carlos Menocal, este último recordado por su trabajo en la época de cámaras de rollo, cuando revelaba manualmente cada imagen.

También se realizará un homenaje póstumo a don Pedro Dibasi, quien desde su estudio cercano al Santuario de San José documentó durante años el paso de distintas procesiones. Asimismo, se reconocerá el trabajo de los llamados “fotógrafos de Correos”, quienes capturan el paso de las procesiones desde el Arco de Correos, destacaron los organizadores.

Fecha:

Miércoles 25 de febrero del 2026

Hora:

De 18 a 21 horas

Lugar:

Palacio de Correos, 7a. avenida 12-11, zona 1, Ciudad de Guatemala

Tercer nivel, ala norte

Entrada:

Libre (deberá reservar, porque existe un límite de aforo de 250 personas)

Reservas:

Comunicarse al 4648 8481

Programa del Día del Cucurucho 2026

18 horas: se inaugura la muestra de fotografía

18.30 horas: inicia el concierto de marchas fúnebres

19.30 horas: reconocimiento a los fotógrafos

21 horas: refrigerio para los invitados

