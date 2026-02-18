Miércoles de Ceniza 2026: así viven los fieles este evento de fe que marca el inicio de la Cuaresma en Guatemala

El Miércoles de Ceniza invita a los fieles católicos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y da paso a la Cuaresma, época de preparación y penitencia para la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Este miércoles 18 de febrero marca el inicio de una de las épocas más esperadas por los guatemaltecos: la Cuaresma, tiempo litúrgico en el que las demostraciones de fe, cultura y devoción se manifiestan a través de los recorridos procesionales, el ayuno y la oración.

Como punto de partida, fieles católicos se acercan a diversas iglesias para participar en una liturgia especial, en la que el celebrante impone la cruz de ceniza en la frente de los devotos. Este acto invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida terrenal y la preparación del creyente para la vida eterna.

La cita bíblica “pues polvo eres y al polvo volverás” corresponde al versículo Génesis 3:19. Uno de los puntos de encuentro es la Rectoría Beatas de Belén, donde fieles celebran este acto espiritual.

Algunos devotos madrugaron para participar en las primeras misas que ofrecen diversas iglesias de la capital.

Con el mensaje de buscar a Dios en todo momento y no solo al inicio de la Cuaresma, así como de dedicar este tiempo al ayuno, la oración y la penitencia, los líderes religiosos invitan a adentrarse en este período de fe.

Fieles se acercan a la Rectoría de Beatas de Belén, en la zona 1, para recibir la cruz de ceniza e iniciar el tiempo de Cuaresma. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Este acto simboliza la mortalidad humana y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Algunos líderes religiosos destacan que, al recibir la ceniza con fe, el creyente renueva su compromiso de llevar una vida de servicio y entrega.

La cruz trazada en la frente recuerda el sacrificio redentor de Jesucristo.

Fieles participan en la imposición de la ceniza este 18 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Bomberos Voluntarios participan en misa

Un grupo de Bomberos Voluntarios acudió a la Rectoría de Beatas de Belén para participar en la misa de este Miércoles de Ceniza. Rescatistas de la estación central se presentaron para recibir la cruz de ceniza.

El rector de la Rectoría de Beatas de Belén, en la zona 1, dirige una de las misas en las que se impone la cruz de ceniza a los fieles. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Misas e imposición de la cruz de ceniza

Uno de los puntos más concurridos en la Ciudad de Guatemala es la zona 1, donde diversas iglesias han programado misas y jornadas de imposición de la cruz. El portal Cucurucho en Guatemala destaca los siguientes puntos y horarios:

Iglesias en la zona 1

Parroquia de Santo Domingo: 6.30, 8, 10, 12, 16.30 y 18.30 horas

Iglesia de La Recolección: 7, 11, 17.30 y 19.30 horas

Santuario Arquidiocesano del Señor San José: 10, 18 y 19.30 horas

Santuario del Cerrito del Carmen: 7, 12 y 17 horas

Rectoría del Templo de San Francisco: 7, 10, 12, 17 y 19 horas

Rectoría de Santa Clara: 8.30, 13.30 y 18.30 horas

Santuario de Guadalupe: 7, 10, 12 y 17 horas

Beaterio de Belén: 8, 10, 12 y 19 horas

Rectoría de Santa Catalina: 7, 12 y 17.30 horas

Iglesia Santa Teresa: 7, 12, 17 y 19 horas

Santa Iglesia Catedral Metropolitana: 8, 10, 12, 15 y 17 horas

Parroquia de Candelaria: 7, 9, 12, 16, 18 y 20 horas

Rectoría de San Miguel de Capuchinas: 17 horas

Capilla del Señor de las Misericordias: 7, 12 y 18 horas

Parroquia El Calvario: 6.30, 8.30, 10, 12, 14.30, 17 y 18.30 horas

Parroquia La Merced: 7, 10, 12, 16 y 18 horas

Parroquia San Sebastián: 7, 10, 12, 17 y 18.30 horas

Fieles llegan a la Rectoría de Beatas de Belén, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para recibir la cruz de ceniza. (Video Prensa Libre: Moisés Xec)