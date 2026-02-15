Miércoles de Ceniza 2026: horarios y recorrido de las procesiones y misas en Ciudad de Guatemala

El inicio de la cuaresma marca uno de los tiempos más importantes para los devotos católicos en Guatemala, momento que comenzará este 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza. Para conmemorarlo, hermandades han presentado los recorridos de las procesiones para este día.

Entre el incienso, al compás de las marchas fúnebres y con devoción, los fieles cucuruchos y las devotas cargadoras llevarán en hombros los diversos cortejos procesionales en la época de la cuaresma y la Semana Santa 2026, iniciando con el recorrido procesional de Jesús Nazareno de la Justicia, de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario.

La procesión que marca el inicio de la celebración cuaresmal reunirá a devotos católicos a lo largo de su recorrido en el Centro Histórico el próximo miércoles, recorrido que se realiza como tradición cada Miércoles de Ceniza desde 1956.

Un dato de la Municipalidad de Guatemala destaca que Jesús Nazareno de la Justicia es el nombre con el que se conoce a la imagen de Jesús con la cruz a cuestas. Este cortejo, que ha alcanzado 36 turnos de al menos 40 brazos cada uno, reúne a devotos cada Miércoles de Ceniza.

“La imagen fue consagrada el 18 de marzo del 2000 por el arzobispo de la Ciudad de Guatemala, monseñor Próspero Penados del Barrio”. Resguardada en el templo El Calvario, ubicado en la 6 avenida A 18-36, zona 1, esta procesión recorrerá distintos puntos de la zona 1.

Horarios y puntos del recorrido

16 horas – Salida

17 horas – San Francisco

18 horas – Portal del Comercio

19.50 horas – Catedral Metropolitana

20.40 horas – Arco de Correos

22 horas – Entrada

Procesión Santísima Virgen Dolorosa Franciscana

Otro de los cortejos procesionales de este día es el del templo histórico de San Francisco: la Procesión de la Santísima Virgen Dolorosa Franciscana, que según la reseña histórica del portal de la Municipalidad de Guatemala se realiza desde el 2017.

“Evocando el pasaje del Santo Vía Crucis en que María, representada en la Santísima Virgen de Dolores de San Francisco, se encuentra con Jesús camino al Calvario, rememorando el origen histórico y devocional del Señor de la Justicia en la Orden de los Franciscanos”, este cortejo marca otra de las tradicionales procesiones que inician la cuaresma.

Hasta el momento se conoce que el cortejo procesional saldrá de la 6 avenida 13-01, zona 1, este miércoles 18 de febrero, en los siguientes horarios:

Salida: 15 horas

Entrada: 18 horas

Recorrido de la Procesión Santísima Virgen Dolorosa Franciscana para este Miércoles de Ceniza 2026. (Imagen Prensa Libre: Cortesía Muni Guate)

Misas del Miércoles de Ceniza

Evocando el versículo bíblico “Polvo eres y en polvo te convertirás”, los feligreses se acercarán este miércoles a iglesias, templos y parroquias para participar en la imposición de la cruz de ceniza e iniciar el tiempo de ayuno, oración y penitencia.

La Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, anunció el calendario de misas para este 18 de febrero, con imposición de la cruz de ceniza.

Horarios de misa