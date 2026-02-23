Imágenes de Semana Santa: 7 Nazarenos de Guatemala que debe conocer

La Semana Santa en Guatemala recibió de manera oficial el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, en el 2022. Esta es considerada una de las expresiones culturales y religiosas más representativas del país, que ha logrado su permanencia en el tiempo a través de varias generaciones. Las imágenes de los nazarenos son parte relevante de esta época.

La destacada Semana Santa guatemalteca integra todos los sentidos, describe el doctor en Historia del Arte Johann Melchor: “Se percibe por la vista con las imágenes; en la música de las marchas, que integran instrumentos como el tamborón y el tzijolaj; en el olor característico del incienso y el corozo; en los sabores de sus comidas tradicionales, y en las texturas del aserrín de las alfombras o las mismas andas”, reflexiona el historiador. Sin duda, estas particularidades se unen a lo que representa la Semana Santa a nivel histórico.

“La imaginería guatemalteca comenzó a finales del siglo XVI, cuando llegaron al país reconocidos escultores; uno de ellos era el taller coordinado por Quirio Cataño. De generación en generación se fue enseñando el arte del tallado”, agrega Melchor. En sus investigaciones documentales ha encontrado que las imágenes y la devoción —al igual que las políticas de la época y la presencia del Ejército— fueron utilizadas desde 1773 para forzar el traslado de la capital de Guatemala del Valle de Panchoy al Valle de las Vacas, donde actualmente se ubica la ciudad.

A continuación, se presentan 7 de las imágenes más representativas de la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, que recorren las calles durante la Cuaresma y la Semana Santa:

1. Jesús Nazareno de las Tres Potencias

Según varios historiadores, la imagen fue encargada por los religiosos de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri al escultor Alonzo de la Paz y Toledo, en 1697. Esta orden fue una de las últimas autorizadas por las autoridades del Reino de Guatemala en el siglo XVII, fundada el 2 de julio de 1664, de acuerdo con el historiador Juan Alberto Sandoval. Es recibido en las calles de la ciudad el Lunes Santo.

El 13 de abril de 2011, el barrio de la Parroquia recibió la Orden del Quetzal en reconocimiento a la devoción hacia Jesús Nazareno de las Tres Potencias. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

2. Jesús Nazareno de la Merced

Obra de Mateo de Zúñiga (1654–1655), es sin duda una de las más icónicas y fuente de inspiración y devoción. Se tienen detalles de que la imagen fue tallada en 1654. Se venera en el templo de Nuestra Señora de la Merced, en el Centro Histórico de la capital. Sale en procesión Martes y Viernes Santo.

Entrada de Jesús Nazareno de la Merced durante este Viernes Santo 2025 en la ciudad capital. (Foto Prensa Libre: Gabriel Morales)

3. El Niño de la Demanda

También pertenece al templo de la Merced. Esta imagen es llevada en hombros por niños el sábado anterior al Domingo de Ramos, también conocido como Sábado del Consuelo. Su porte es similar al de un Jesús Nazareno adulto, con corona de espinas y cruz al hombro.

​La Consagrada Imagen del Niño Jesús Nazareno de la Demanda, representa a Jesús niño con la cruz a cuestas y recorre las calles capitalinas. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

4. Jesús Nazareno del Consuelo

Una de las imágenes más veneradas en la Cuaresma y Semana Santa guatemaltecas. Su escultura se remonta al siglo XIX, entre 1825 y 1835. Presenta rasgos neoclásicos característicos de la época. Como ocurre con muchas esculturas religiosas, no se conserva documentación sobre su hechura. Investigaciones recientes atribuyen su autoría al escultor Santiago Ganuza. A él se debe en que en Guatemala el sábado anterior a Ramos tome su nombre, Sábado del Consuelo.

Jesús del Consuelo recorre las calles del Centro Histórico el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

5. Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo

Consagrada imagen venerada en el templo de San José. Fue esculpida a finales del siglo XVII o principios del XVIII y se le atribuye, por tradición, a Alonzo de la Paz y Toledo, aunque no existe documentación que lo confirme. El padre José Mariano de la Coronación le dio el título Rey del Universo, que puede leerse al frente de su anda. Desde 1954, su cortejo es considerado uno de los más importantes del país. Sale en procesión desde 1848, el Domingo de Ramos.

El rostro sereno de Jesús de los Milagros se alza entre nubes de incienso y notas de marcha fúnebre. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

6. Cristo Rey

Por su postura y rasgos estilísticos, se considera una de las primeras obras de la imaginería colonial guatemalteca. El historiador Víctor Miguel Díaz atribuye su autoría al español Juan de Aguirre, quien llegó a Guatemala en 1554. La escultura fue realizada en 1563. La imagen impacta por sus expresiones de angustia y dolor. Fue tallada de cuerpo completo y representa a Jesús camino al Calvario, con la mirada al frente. Su procesión se espera cada Jueve Santo.

La solemne procesión de Jesús Nazareno de Candelaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

7. Jesús Nazareno de la Justicia

Según datos históricos, Jesús Nazareno de la Justicia es una talla del siglo XIX, atribuida al escultor guatemalteco Juan Ganuza. En su creación también intervinieron el pintor Paulino Ceballos y el platero Antolín Cáceres. La imagen fue consagrada el 18 de marzo de 2000 por monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo metropolitano. Sale en procesión en dos ocasiones: el Miércoles de Ceniza y el segundo domingo de Cuaresma.