Procesión del Nazareno del Consuelo: llamado a preparar el corazón en Cuaresma

Jesús Nazareno del Consuelo, del templo de Recolección se encuentra el primer viernes de Cuaresma en las calles del Centro Histórico en una simbología de bendición para los católicos que acompañan el recorrido.

El presbítero Julio Alejandro Barrios Azurdia en la misa previa al recorrido hizo una reflexión sobre la Cuaresma y la procesión de Jesús del Consuelo que saldría en hombros: "En medio de este ayuno y de todo un tiempo de preparación, recordemos que el Señor camina hacia la muerte... muchos de aquellos que hoy se nombran en la letanía de los santos, que así fueron caminando hasta la muerte, hasta ese momento de entregar su vida, hacia el altar del sacrificio, para dar testimonio de Cristo", expresó.

También invitó a los fieles que a descubrir en la procesión a reconocer que también "somos aquellos que, como penitentes, vamos caminando y acompañando la imagen de Jesús; somos también aquellos que estamos condenados a muerte: a morir al pecado, a morir a los apegos de nuestra vida, a morir para poder vivir y resucitar con Él. Así debe ser nuestro caminar con Cristo", dijo Barrios Azurdia.

Comentó que la preparación debe ser no solamente para sacar un cortejo procesional, sino para vivir la Pascua. "Revestirse de Cristo es caminar con Él hacia la muerte, sabiendo que habrá tentaciones: tentaciones de no querer caminar, de no querer llegar, de no querer morir, porque el pecado nos ha agradado y cuesta mucho liberarnos de él", aseguró.

"¿Y tú, te has preparado para este día? ¿Te has preparado para el Sábado del Consuelo o para el Viernes Santo? ¿Te has preparado solamente comprando turnos y procurando que tu uniforme esté impecable? ¿O has preparado tu corazón para caminar con Cristo?", preguntó durante la celebración.

Los devotos acompañan el caminar de Jesús. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El adorno del anda de Jesús del Consuelo

La Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro compartieron que la composición de la marcha fúnebre “Jesús del Consuelo”, fue el adorno de traslado de la C. I. de Jesús Nazareno del Consuelo rinde homenaje a su fundador, Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz y a sus aportes al patrimonio de la religiosidad popular del Templo de la Recolección.

Su marcha oficial es la titulada compuesta por fray Miguel Ángel Murcia tiene la letra del periodista Mario Sandoval Figueroa, uno de los fundadores de Prensa Libre. “Adorable Jesús del Consuelo, fuente eterna de paz y bendición” es el comienzo de esta marcha histórica.

Por su parte Mario Mancilla, encargado de la comisión de adorno, explica que en el anda que sale a las calles se hace una reflexión sobre Lucas 10:16: “El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”.

Al frente del anda se presentan san Jerónimo, san Ambrosio, san Gregorio y san Agustín.

Historia de Jesús del Consuelo

Jesús Nazareno del Consuelo es una de las imágenes más apreciadas en la Cuaresma y Semana Santa guatemaltecas. Los orígenes de esta escultura se remontan al siglo XIX, entre 1825 y 1835. Presenta rasgos neoclásicos muy característicos de la época en que fue esculpida. Como ocurre con muchas esculturas religiosas, la documentación que acredita su hechura se encuentra desaparecida. En las últimas investigaciones se atribuye la autoría del Nazareno al escultor Santiago Ganuza.

La fecha 3 de marzo de 1956 es significativa en la historia del Nazareno ya que recibe los óleos de Consagración por parte del obispo de San Marcos, fray Celestino Fernàndez y Pérez, fraile franciscano. El acto tuvo lugar en el altar mayor de la Recolección y fue de manera sencilla. Se tiene constancia del acta de Consagración que rezaba lo siguiente:

Se espera la entrada de la imagen a las 22.30 horas. (Foto Prensa Libre: Esbín García)

“IN DEI NOMINE AMEN. En la santa iglesia del Colegio de Cristo Crucificado Recolección de la noble y muy ciudad de Guatemala de la Asunción, a las ocho y media de la noche del día tres de marzo, martes de la tercera semana de la cuaresma del año del señor de mil novecientos cincuenta y seis. Su excelencia Fray Celestino Fernández y Pèrez O.F.M. Primer Obispo de la Diócesis de San Marcos, Guatemala, accediendo a los piadosos ruegos de los Padres Franciscanos de la mencionada iglesia y de muchos devotos que se la publicaron”.

Continúa el texto: “Estando presentes el reverendo padre Fray Miguel A. Murcia, presidente de la residencia franciscana del mismo título y consejero de la delegación provincial de los padres franciscanos españoles de Centroamérica, el reverendo Padre Fray Lázaro Lamadrid Jiménez de la Academy of American Franciscan History de Washington, D.C. y una representación compuesta por los miembros de la hermandad, los que, a la vez, pertenecen a la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro.

“Procedió a la bendición de la nueva cruz de la santa imagen de Jesús Nazareno de la santa iglesia de la Recolección, de acuerdo con el rito pontificial romano y a la consagración de la misma santa imagen de acuerdo con el ceremonial, con la que en mil setecientos diecisiete el Ilmo. Señor don Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, O.F.M., doctor en sagrada teología, lector dos veces jubilado y catedrático de Escoto en la pontificia y Real Universidad de San Carlos de Guatemala, consagró la devota imagen de Jesús Nazareno de la Santa Iglesia de la Merced de dicha muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros”.

Las muestras de devoción y penitencia se han dado durante el recorrido de Jesús del Consuelo. (Foto Prensa Libre: Esbín García)

El acta la firmaron los sacerdotes celebrantes, Miguel Ángel Limatú, Carlos Roberto Milina, Rafael Vilela, C.A. Aguilar, Luis Ricardo López y otros miembros de la hermandad.

En recuerdo al acto de consagración el padre Murcia mandó a confeccionar una hermosa túnica morada en terciopelo, con bordados en oro, obra realizada en España. Dicha túnica la ha portado en ocasiones muy especiales. La imagen de Jesús del Consuelo es una de las más altas del país, mide 1.80 metros y porta en sus cortejos como distintivo un manto al hombro. Otra particularidad es que sus cruces de consagración las tiene en sus muñecas, cuando lo usual es sobre la mano.

Recorrido y puntos de referencia: