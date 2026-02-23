¿Cuándo es el segundo domingo de Cuaresma del 2026? Reflexión y calendario de las celebraciones de Semana Santa

La Cuaresma avanza como el paso firme de los cargadores que llevan en hombros las andas, en un acto de fe, devoción y penitencia propio de este tiempo litúrgico.

Durante esta semana se celebran diversos cortejos procesionales, como la Procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores, así como la Procesión de Jesús Nazareno de la Justicia, de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

Asimismo, los fieles oran y recuerdan el legado de quienes, con su ejemplo, heredaron la tradición a los cargadores, en la celebración del Día del Cucurucho 2026. Con estas actividades, la Cuaresma guatemalteca continúa su curso en preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Este tiempo de Cuaresma está conformado por seis domingos, que acompañan a los devotos en su preparación espiritual. Datos de la Universidad de Barcelona destacan que el quinto domingo es denominado Domingo de Pasión, mientras que el sexto se celebra previo al inicio de la Semana Mayor y es denominado Domingo de Ramos.

Este período de fe se extiende desde el Miércoles de Ceniza, celebrado el 18 de febrero, hasta el 2 de abril del 2026, cuando concluyen los 40 días de la Cuaresma.

ACI Prensa destaca que el segundo domingo de Cuaresma llegará el 1 de marzo del 2026 y se celebrará junto a tres procesiones hasta ahora programadas.

Reflexión del segundo domingo de Cuaresma

Por su parte, la página Id y Enseñad señala que la enseñanza del papa León XIV para esta fecha lleva por nombre El amor no es fruto del azar, sino una elección consciente. Seguimos nuestro camino jubilar al descubrimiento del rostro de Cristo, en el que nuestra esperanza toma forma y consistencia, dice el pontífice al reflexionar.

“En el Evangelio de Marcos se cuenta que «el primer día de la fiesta de los panes Ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?”». Es una pregunta práctica, pero también cargada de expectativas.

Los discípulos intuyen que algo importante está a punto de suceder, pero no conocen los detalles. La respuesta de Jesús parece casi un enigma: «Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua». Los detalles se vuelven simbólicos: un hombre que lleva un cántaro —gesto habitualmente femenino en aquella época—, una sala en el piso superior ya preparada, un dueño de la casa desconocido. Es como si todas las cosas hubieran sido preparadas de antemano. De hecho, así es.

En este episodio, el Evangelio nos revela que el amor no es fruto del azar, sino de una elección consciente. No se trata de una simple reacción, sino de una decisión que requiere preparación. Jesús no afronta su pasión por fatalidad, sino por fidelidad a un camino acogido y recorrido con libertad y cuidado. Esto es lo que nos consuela: saber que la donación de su vida nace de una intención profunda, no de un impulso repentino.

Esa «sala en el piso superior ya preparada» nos dice que Dios siempre nos precede. Incluso antes de que nos demos cuenta de que necesitamos acogida, el Señor ya ha preparado para nosotros un espacio donde reconocernos y sentirnos sus amigos. Ese lugar es, en el fondo, nuestro corazón: una «sala» que puede parecer vacía, pero que solo espera ser reconocida, llenada y custodiada”, reflexiona el papa para el segundo domingo de Cuaresma.

Domingos de Cuaresma en el 2026

Tercer domingo: 8 de marzo del 2026

Cuarto domingo: 15 de marzo del 2026

Quinto domingo (Domingo de Pasión): 22 de marzo del 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo del 2026

Semana Santa del 2026

Es el tiempo en el que la fe, la devoción y las expresiones culturales muestran la tradición católica del país.