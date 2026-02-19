¿Cuándo termina la Cuaresma del 2026? Fechas clave y calendario de Semana Santa

Entre nubes de incienso, alfombras de fino aserrín y rodeados de expresiones de fe, devotos cargadores recorrerán la Cuaresma con el objetivo de prepararse para la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El proceso inició el 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de los 40 días de preparación y reflexión. Como cada año, la fecha de este tiempo varía conforme al calendario litúrgico, el cual se basa en el calendario lunar.

ACI Prensa resalta que la Cuaresma es “el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de la Pascua. Es un tiempo para la renovación de las promesas bautismales en Pascua de Resurrección mediante la oración, la limosna y el ayuno”.

Datos de la Enciclopedia Católica destacan que el término “Cuaresma” proviene del latín quadragésima, que significa “cuarenta días” o “cuadragésimo día”, y hace referencia a los 40 días entre el inicio de la Cuaresma y el comienzo del Triduo Pascual.

Está basada en el simbolismo de los 40 días que Jesús pasó en el desierto y en el significado del número 40 en la Biblia, que representa un período de prueba, purificación y transformación, destaca Catholic.net.

Según la cronología, este período termina el Jueves Santo, 2 de abril del 2026, en alusión a la Última Cena.

Esta celebración da inicio al Triduo Pascual, es decir, a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

El medio católico destaca que los cuarenta días simbolizan el fin de una etapa y el inicio de otra, motivo por el cual la Cuaresma es considerada un tiempo de cambio y renovación espiritual.

Domingos de Cuaresma en el 2026

Primer domingo: 22 de febrero del 2026

Segundo domingo: 1 de marzo del 2026

Tercer domingo: 8 de marzo del 2026

Cuarto domingo: 15 de marzo del 2026

Quinto domingo: 22 de marzo del 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo del 2026

Semana Santa del 2026