Primer jueves de Cuaresma del 2026: rutas alternas en la Ciudad de Guatemala por procesión del Santuario Arquidiocesano del Señor San José

El Santuario Arquidiocesano del Señor San José celebrará la primera procesión del Jueves de Cuaresma del 2026 con la procesión penitencial dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros.

Durante más de 10 horas, el Centro Histórico será el epicentro del encuentro entre los fieles devotos y su fe hacia Jesús Nazareno de los Milagros. Este acto de devoción recorrerá diversos puntos de la ciudad, lo cual dificultará, en algunos sectores, el tránsito vehicular.

A partir de las 14.30 horas de este 19 de febrero, la procesión tomará el Centro Histórico, recorriendo distintas calles y avenidas estratégicas. Por ello, Amílcar Montejo, vocero de Emetra, destacó las rutas alternas recomendadas.

Montejo señaló que, previo al inicio, se elaborarán las tradicionales alfombras en distintos puntos del recorrido, lo cual provocará algunos cierres vehiculares.

El punto de partida será en las inmediaciones de la 5ª calle y 13 avenida de la zona 1, para luego avanzar hacia la 10ª calle, y desde la 6ª avenida retornar en dirección al Cerrito del Carmen, hasta alcanzar las inmediaciones de la 17 avenida.

Considere que esta procesión, además de tener un extenso recorrido, se prolongará hasta la madrugada del viernes, con una hora estimada de ingreso al templo San José entre la 1.00 y 2.00 horas.

Rutas alternas sugeridas por la PMT:

Avenida Elena

Bulevar La Asunción

Centro Cívico

Calle Martí

Recorrido: puntos de referencia