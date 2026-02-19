Día del Cucurucho en Guatemala 2026: exposición fotográfica rinde honor a quienes mantienen viva la tradición

Bajo el lema “Día del Cucurucho: una devoción que llega de generación en generación, plasmada en una fotografía”, devotos cargadores celebran a quienes mantienen viva la tradición y el legado de la Cuaresma y la Semana Santa del país. Como parte de la celebración se establecerá una galería de fotografías que rememora al cucurucho de ayer y de hoy.

El legado nace desde la fe de quienes en hombros llevan las distintas procesiones de Guatemala y de quienes han hecho de la Semana Santa guatemalteca Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, así como de quienes han congelado en fotografías los pequeños momentos de devoción vividos por generaciones pasadas.

Esta galería reconoce que la misión del cucurucho no responde a una obligación, sino a una convicción profunda. Año con año, los cucuruchos y devotas cargadoras alistan sus túnicas moradas —como jacarandas en flor— para salir al encuentro de su fe y mantener viva una tradición que late en el corazón de Guatemala.

“El cucurucho es quien sostiene la tradición a través de la elaboración de alfombras, la orfebrería, la gastronomía y, sobre todo, la fe con la que acompaña cada anda que recorre las calles y bendice al pueblo”, dice Erwin Noguera, integrante del Comité Organizador del evento.

La presentación de la exposición fotográfica se realiza en conjunto con la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala. La muestra, al igual que la sexta edición del Día del Cucurucho, está dedicada a los fotógrafos de devoción y tradición, quienes han documentado generaciones de fe, expresó Noguera.

Los organizadores del evento destacaron que para esta edición se decidió realizar una exposición en honor de quienes han documentado, en distintas etapas de la historia, la celebración de la Semana Santa.

Noguera dio a conocer que dentro de la exposición habrá fotografías de los homenajeados, de fotógrafos de Correos y de los organizadores de la tradicional alfombra del Arco.

Asimismo, destacó que se exhibirán enseres de distintas hermandades, entre ellas Santa Marta, Jesús Nazareno de la Misericordia (Guardia de Honor), Candelaria y Nuestra Señora de los Dolores, del Templo de Santo Domingo.

Por su parte, Josué Mejía, miembro de la organización del evento, destacó que las fotografías han sido clave para preservar la memoria de la Cuaresma y la Semana Santa, incluso en momentos difíciles como terremotos o la pandemia. “A través de las imágenes podemos ver cómo se vivieron estas celebraciones en distintas épocas”, afirmó.

Fecha

Inauguración: lunes 23 de febrero del 2026

lunes 23 de febrero del 2026 Finaliza: domingo 5 de abril del 2026

Hora

De lunes a viernes, de 9 a 17 horas

Sábados de Cuaresma, de 8 a 12 horas

Lugar

Palacio de Correos, 7a. avenida 12-11, zona 1, Ciudad de Guatemala

Tercer nivel, ala norte, Museo del Palacio de Correos

Entrada

Ingreso libre

