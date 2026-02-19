Día del Cucurucho en Guatemala 2026: exposición fotográfica rinde honor a quienes mantienen viva la tradición

Escenario

Día del Cucurucho en Guatemala 2026: exposición fotográfica rinde honor a quienes mantienen viva la tradición

Entre recuerdos de devoción y como un viaje por la historia de la Cuaresma y la Semana Santa de Guatemala, cucuruchos presentarán una exposición fotográfica.

|

time-clock

Bajo el lema “Día del Cucurucho: una devoción que llega de generación en generación, plasmada en una fotografía”, devotos cargadores celebran a quienes mantienen viva la tradición y el legado de la Cuaresma y la Semana Santa del país. Como parte de la celebración se establecerá una galería de fotografías que rememora al cucurucho de ayer y de hoy.

El legado nace desde la fe de quienes en hombros llevan las distintas procesiones de Guatemala y de quienes han hecho de la Semana Santa guatemalteca Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, así como de quienes han congelado en fotografías los pequeños momentos de devoción vividos por generaciones pasadas.

Esta galería reconoce que la misión del cucurucho no responde a una obligación, sino a una convicción profunda. Año con año, los cucuruchos y devotas cargadoras alistan sus túnicas moradas —como jacarandas en flor— para salir al encuentro de su fe y mantener viva una tradición que late en el corazón de Guatemala.

“El cucurucho es quien sostiene la tradición a través de la elaboración de alfombras, la orfebrería, la gastronomía y, sobre todo, la fe con la que acompaña cada anda que recorre las calles y bendice al pueblo”, dice Erwin Noguera, integrante del Comité Organizador del evento.

LECTURAS RELACIONADAS

AME9737. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 07/04/2023.- Devotos participan en la procesión de la iglesia La Merced con la imagen de Jesús Nazareno, este Viernes Santo como parte de las celebraciones de Semana Santa, hoy, en Antigua Guatemala (Guatemala). Este Viernes Santo la imagen fue llevada por las principales calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, rodeada por cientos de turistas guatemaltecos y extranjeros. EFE/ Esteban Biba

Día del Cucurucho en Guatemala 2026: cuándo se celebra, dónde será y qué actividades tendrá la sexta edición

chevron-right
Uno de los tigres que posee el Zoológico La Aurora, éstos animales pueden llegar a vivir de 18 a 25 años en cautiverio. Los tigres pueden llegar a pesar 350 libras y medir hasta tres metros incluyendo la cola. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)

Zoológico La Aurora abre sus puertas de noche: así será la primera “Noche de campamento en el zoo” del 2026

chevron-right

La presentación de la exposición fotográfica se realiza en conjunto con la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala. La muestra, al igual que la sexta edición del Día del Cucurucho, está dedicada a los fotógrafos de devoción y tradición, quienes han documentado generaciones de fe, expresó Noguera.

Los organizadores del evento destacaron que para esta edición se decidió realizar una exposición en honor de quienes han documentado, en distintas etapas de la historia, la celebración de la Semana Santa.

Noguera dio a conocer que dentro de la exposición habrá fotografías de los homenajeados, de fotógrafos de Correos y de los organizadores de la tradicional alfombra del Arco.

Asimismo, destacó que se exhibirán enseres de distintas hermandades, entre ellas Santa Marta, Jesús Nazareno de la Misericordia (Guardia de Honor), Candelaria y Nuestra Señora de los Dolores, del Templo de Santo Domingo.

Por su parte, Josué Mejía, miembro de la organización del evento, destacó que las fotografías han sido clave para preservar la memoria de la Cuaresma y la Semana Santa, incluso en momentos difíciles como terremotos o la pandemia. “A través de las imágenes podemos ver cómo se vivieron estas celebraciones en distintas épocas”, afirmó.

Fecha

  • Inauguración: lunes 23 de febrero del 2026
  • Finaliza: domingo 5 de abril del 2026

Hora

  • De lunes a viernes, de 9 a 17 horas
  • Sábados de Cuaresma, de 8 a 12 horas

Lugar

  • Palacio de Correos, 7a. avenida 12-11, zona 1, Ciudad de Guatemala
  • Tercer nivel, ala norte, Museo del Palacio de Correos

Entrada

Ingreso libre

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Cucuruchos  Exposición fotográfica Iglesia Católica Qué hacer en Guatemala Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS