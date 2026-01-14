Zoológico La Aurora abre sus puertas de noche: así será la primera “Noche de campamento en el zoo” del 2026

¿Se imagina pasar una noche dentro del zoológico? Esto podría hacerse realidad con la primera acampada organizada por el Zoológico La Aurora del 2026, que forma parte de sus actividades para toda la familia.

La Noche de campamento en el zoo ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única, rodeados de vida salvaje. Desde el reciento las familias podrán disfrutar de actividades especiales.

Según la invitación oficial del zoológico, los visitantes podrán disfrutar de una “experiencia diferente y aprender sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras comparten una noche al aire libre dentro del zoo”.

La actividad incluirá cena, desayuno, parqueo y la entrada al recinto. Como parte esencial del evento, el Zoológico destacó que los asistentes deberán llevar su propia tienda de campaña.

Fecha:

21 de febrero del 2026

Hora:

Ingreso a las 16 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ta calle finca la aurora zona 13, Ciudad de Guatemala.

Precios:

Jóvenes y adultos: Q150

Niños (de 2 a 12 años): Q125

Reservaciones:

Debe reservarse al número 2463-0463, ext. 3, o al correo electrónico: educaurorazoo@gmail.com

Datos importantes:

Cupo limitado

Cada familia debe llevar su propia tienda de acampar

Incluye:

Ingreso al parque

Cena

Desayuno

Parqueo

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.