Escenario
Zoológico La Aurora abre sus puertas de noche: así será la primera “Noche de campamento en el zoo” del 2026
El Zoológico La Aurora anunció la primera Noche de campamento en el zoo, un evento que reunirá a niños y adultos en medio de la naturaleza.
Uno de los tigres que posee el Zoológico La Aurora, éstos animales pueden llegar a vivir de 18 a 25 años en cautiverio. Los tigres pueden llegar a pesar 350 libras y medir hasta tres metros incluyendo la cola. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)
¿Se imagina pasar una noche dentro del zoológico? Esto podría hacerse realidad con la primera acampada organizada por el Zoológico La Aurora del 2026, que forma parte de sus actividades para toda la familia.
La Noche de campamento en el zoo ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única, rodeados de vida salvaje. Desde el reciento las familias podrán disfrutar de actividades especiales.
Según la invitación oficial del zoológico, los visitantes podrán disfrutar de una “experiencia diferente y aprender sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras comparten una noche al aire libre dentro del zoo”.
La actividad incluirá cena, desayuno, parqueo y la entrada al recinto. Como parte esencial del evento, el Zoológico destacó que los asistentes deberán llevar su propia tienda de campaña.
Fecha:
21 de febrero del 2026
Hora:
Ingreso a las 16 horas
Lugar:
Zoológico La Aurora, 5ta calle finca la aurora zona 13, Ciudad de Guatemala.
Precios:
Jóvenes y adultos: Q150
Niños (de 2 a 12 años): Q125
Reservaciones:
Debe reservarse al número 2463-0463, ext. 3, o al correo electrónico: educaurorazoo@gmail.com
Datos importantes:
- Cupo limitado
- Cada familia debe llevar su propia tienda de acampar
Incluye:
- Ingreso al parque
- Cena
- Desayuno
- Parqueo
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.