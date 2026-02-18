Jesús Nazareno de los Milagros: Horario y recorrido de la Solemne Procesión del Primer Jueves de Cuaresma 2026

La consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, saldrá en su procesión penitencial del primer Jueves de Cuaresma, también conocido como Jueves del Silencio, este 19 de febrero.

El solemne cortejo procesional de Jesús de San José saldrá a las 14.30 horas y recorrerá calles y avenidas del Centro Histórico, donde desde hace 10 años inicia su paso por la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Durante el recorrido y el paso cadencioso del Nazareno josefino, también visita la iglesia de La Merced, la rectoría de Santa Teresa y la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria.

Jesús Nazareno de los Milagros "Rey del Universo": Tras el traslado de la capital al Valle de la Ermita en 1776, debido a los terremotos de Santa Marta (1773), se construyó el templo de San José en el barrio del mismo nombre. La iglesia fue edificada en 1778 y bendecida el 25 de noviembre de 1783.

La imagen del Nazareno fue esculpida por Alonso de la Paz para la ermita de la Cruz del Milagro, en Santiago de Guatemala, de donde proviene el nombre de Nazareno de los Milagros. Fue donada en 1731 para la veneración popular.

A raíz de los terremotos, fue trasladada a la Nueva Guatemala el 11 de febrero de 1781. Permaneció en el Beaterio de Indias hasta 1819, cuando fue retirada por conflictos entre cofrades y religiosas. Luego fue abandonada en el Beaterio de Santa Rosa. En 1826, el Nazareno se encontraba en el cerro del Carmen, y en 1859 fue trasladado definitivamente a la iglesia de San José, donde se venera hasta la fecha.

En la década de 1930 se le otorgó el título de Rey del Universo. Su consagración tuvo lugar el 4 de abril de 1993, Domingo de Ramos, por monseñor Próspero Penados del Barrio.

Marchas que se interpretan en la salida

El Silencio, de Mariano de Jesús Díaz Buezo

Rey del Universo, de Miguel Ángel Sosa Ponce

Ramito de olivo, de Fabián Rojo Chacón

Puntos de referencia del recorrido

Salida : 14.30 horas

: 14.30 horas Parque Colón: 15.30 horas

Palacio Arzobispal: 17.45 horas

Iglesia Santa Teresa: 19 horas

Parque Isabel La Católica: 19.30 horas

Parroquia Candelaria: 21 horas

Avenida de los Árboles: 21.45 horas

17 Av. y 4ta calle: 22.30 horas

Entrada: 00.30 horas

Disposiciones generales para el cortejo del Primer Jueves de Cuaresma

La Asociación comunica las siguientes disposiciones generales para el cortejo del primer Jueves de Cuaresma:

Los devotos cargadores deben presentarse 15 minutos antes de su turno para garantizar el orden y la fluidez del cortejo.

Uniformidad requerida

Traje completo negro

Camisa blanca

Guantes negros

Corbata acorde al traje

Zapatos de vestir completamente negros

No permitido