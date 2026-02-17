¿Cuándo es el primer domingo de Cuaresma y qué significado tiene en el camino hacia la Pascua?

Fray Vicente Niño Orti, O. P., explica en la página de los dominicos que comenzamos la Cuaresma el miércoles, con la imposición de la ceniza: los 40 días previos a la Pascua. Un tiempo para ordenar y prepararnos para la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Un tiempo penitencial, un momento para acentuar la necesidad de conversión y reconocer lo que nos separa de Dios, de los demás y de nosotros mismos… y tratar de poner los medios para cambiarlo, de modo que nuestra vida se parezca más a lo que debería ser según nuestra fe.

La Cuaresma regresa cada año como una invitación, como una memoria de deseo y de sed. Vuelve, año tras año, con las preguntas que en tantos momentos del calendario dejamos arrinconadas y que no tenemos tiempo de afrontar. Por ser un tiempo especialmente marcado para la introspección, nos ofrece la posibilidad —si se quiere vivir bien— de volver a pasar por el corazón nuestros más profundos anhelos en la vida, agrega Niño.

La Universidad de Barcelona explica que la Cuaresma consta de seis domingos con sus respectivas semanas, más los días posteriores al Miércoles de Ceniza, fiesta con la que comienza este período. El primer domingo de Cuaresma será el 22 de febrero.

El Quinto Domingo de Cuaresma (22 de marzo de 2026) se denomina “Domingo de Pasión”, y el Sexto Domingo (29 de marzo de 2026) se conoce como “Domingo de Ramos”. Entre ese domingo y el de Pascua acontece la Semana Santa.

El Domingo de Pascua de Resurrección es una fiesta variable en el calendario, que siempre se celebra el domingo posterior al primer plenilunio del equinoccio de primavera. Puede caer, por lo tanto, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En 2026 será el 5 de abril.

Con el día de Pascua empieza el tiempo pascual, que comprende 7 semanas y finaliza el domingo de Pentecostés, también conocido como Pascua Granada. Dentro de este periodo hay la fiesta de la Ascensión, que cae siempre en el jueves posterior al 5º domingo de Pascua.

Tras el Pentecostés hay el domingo de la Santísima Trinidad y el jueves siguiente se celebra la festividad de Corpus Christi. Ésta es la última fiesta variable de este ciclo, viniendo después un tiempo que comprende entre 23 y 28 semanas y que enlaza con el primer domingo de Adviento para dar inicio a un nuevo año litúrgico.



La lectura principal del próximo domingo 22 de febrero, primer domingo de Cuaresma, está dedicada a la reflexión sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, según el evangelio de Mateo, capítulo 4.



"El texto de las tentaciones plantea una mirada interior para descubrir aquello que pasa por nuestra vida frente a la propuesta del Evangelio. Ser tentados es, quizá, algo común, pero responder de la manera como lo hace Jesús no es normal, y esta es la novedad propuesta por el Evangelio", explica el misal diario Pan de la Palabra.



Para Niño, las tentaciones del desierto nos ayudan a mirar con verdad y hondura nuestra realidad débil, que se ve tentada tantas veces por una mentira: que la felicidad y la plenitud pueden alcanzarse al margen de Dios. Las tres tentaciones de Jesús son las mismas que todo ser humano enfrenta, cada cual a su modo, pero las tres son las mismas: el tener, el parecer y el poder.

Las tentaciones de Jesús en el desierto

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio.

Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre.

Y el tentador, acercándose, le dijo:

—Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes.

Jesús le respondió:

—Está escrito:

El hombre no vive solamente de pan,

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole:

—Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:

Dios dará órdenes a sus ángeles,

y ellos te llevarán en sus manos

para que tu pie no tropiece con ninguna piedra.

Jesús le respondió:

—También está escrito:

No tentarás al Señor, tu Dios.

El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le mostró todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo:

—Te daré todo esto, si te postras para adorarme.

Jesús le respondió:

—¡Retírate, Satanás!, porque está escrito:

Adorarás al Señor, tu Dios,

y a él solo rendirás culto.

Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo.