¿Cuando es el primer viernes de Cuaresma 2026?

La cuaresma es considerada en la religión católica como un período de conversión que comienza 40 días antes de la conmemoración de la muerte de Jesús.

“Este año (2026) me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la Palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro”, expresó en un mensaje el papa León XIV.

“Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que ‘la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia’”, dice el máximo líder de la Iglesia católica, quien también invita a ayunar, en especial de palabras que afectan y lastiman al prójimo. También invita a vivir en comunidad.

En el 2026, la Cuaresma comienza el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y concluye el 2 de abril (Jueves Santo), con la Misa de la Última Cena. Así que el primer viernes de Cuaresma será el viernes 20 de febrero.

Cada viernes del tiempo de Cuaresma toma un aspecto especial. Son considerados días de abstinencia y reflexión.

Cada viernes se practica también el Vía Crucis, una devoción que recuerda los momentos clave de la Pasión de Cristo: catorce pasos en que se recuerda y medita el sacrificio que Jesús hizo por su pueblo.

El portal EWTN también destaca que durante la Cuaresma los fieles no tienen permitido el consumo de carne, salvo en las solemnidades.

“En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma” (Código de Derecho Canónico 1250). Los fieles pueden reemplazar la abstinencia de carne por otro sacrificio los viernes fuera del tiempo cuaresmal.

1. Primer viernes: 20 de febrero de 2026

2. Segundo viernes: 27 de febrero de 2023

3. Tercer viernes: 6 de marzo de 2026

4. Cuarto viernes: 13 de marzo de 2026

5. Quinto viernes: 20 de marzo de 2026

6. Sexto viernes: 27 de marzo de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

¿Comer carne en Semana Santa?

El fray Juan Carlos Andújar Garcés, párroco de la iglesia San Nicolás de Tolentino, en una entrevista para Prensa Libre comenta que el ayuno, la ofrenda, la abstinencia y la oración son prácticas que ayudan a los católicos a fortalecer su voluntad y su relación con Dios, renunciando a algo que es significativo para la persona.



“Es como negarme un lujo para ser más solidario con los demás. Es un gesto que me acerca a Dios porque lo hago por amor a Él, y me acerca al hermano porque lo convierto en un acto de solidaridad”, comenta.

La Biblia, como tal, no establece que no se deba comer carne roja. Andújar Garcés menciona que esta tradición se remonta a la época feudal, entre finales del siglo III e inicios del siglo IV.

“En esta época, el comer carne era un lujo. Al no haber electricidad ni métodos de refrigeración, al matar un animal debía consumirse o repartirse, y era un privilegio que no todos se podían dar. Por lo tanto, se invita a la comunidad a tener ese gesto de sobriedad y abstinencia, y dejar de hacerlo, buscando la manera de comer algo más económico. Y ese ahorro transformarlo en limosna y ser solidarios con los pobres”, explica.

El párroco aclara que este ayuno no tiene fines dietéticos, ya que debe ser un tiempo de introspección.

“Con la oración me acerco a Dios; con el ayuno me acerco a mí mismo, haciéndome consciente de mi hambre y mi debilidad, y pidiéndole ayuda a Él —Dios— para poder cumplir con el sacrificio propuesto”, expresa.

