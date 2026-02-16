¿Cuándo empieza la Cuaresma en el 2026?

El olor al aserrín, la jacaranda y el incienso marcan el paso de la Cuaresma en Guatemala, un momento en el que los fieles realizan ayuno, oración y penitencia en busca de una preparación de cara a la celebración de la Pascua.

Este tiempo de 40 días busca que los fieles católicos se preparen en reflexión para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Entre el incienso y el sonido de las marchas fúnebres avanzan los devotos al cargar los distintos cortejos procesionales de la época.

El inicio de este tiempo litúrgico varía cada año. Según medios como ACI Prensa, esto se debe a que el calendario litúrgico se basa en el calendario lunar, específicamente en la Pascua judía, que se celebraba en el mes de nisán. En el 2026, la Cuaresma inicia el 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza.

Durante este período, Guatemala celebra la riqueza de su cultura, que se fusiona con la fe católica. Según el calendario oficial, la Cuaresma estará marcada desde el miércoles 18 de febrero hasta el jueves 2 de abril del 2026, antes del Jueves Santo.

La finalización de la Cuaresma, destaca ACI Prensa, ocurre justo antes de la Misa de la Cena del Señor, celebración que da inicio al Triduo Pascual, es decir, a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

La Cuaresma, recuerda ACI Prensa, es una oportunidad para que los fieles católicos vivan en caridad, penitencia y oración. Asimismo, está dedicada a escuchar el mensaje bíblico, meditar en él y buscar la conversión y reconciliación.

¿Por qué son cuarenta días?

La duración de la Cuaresma se basa en el simbolismo del número 40 en la Biblia, el cual representa períodos de prueba, purificación y transformación, según el portal Catholic.net. Algunos ejemplos incluyen:

Los 40 días del Diluvio Universal

Los 40 años de travesía del pueblo judío por el desierto

Los 40 días que Moisés y Elías pasaron en la montaña

Los 40 días que Jesús permaneció en el desierto antes de iniciar su vida pública

Este número simboliza el fin de una etapa y el inicio de otra, motivo por el cual la Cuaresma es considerada un tiempo de cambio y renovación espiritual.

Domingos de Cuaresma en el 2026

Primer domingo: 22 de febrero del 2026

Segundo domingo: 1 de marzo del 2026

Tercer domingo: 8 de marzo del 2026

Cuarto domingo: 15 de marzo del 2026

Quinto domingo: 22 de marzo del 2026

Sexto domingo: 29 de marzo del 2026

