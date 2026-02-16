Cuaresma y Semana Santa 2026: Gobierno activa plan operativo con anillos de seguridad, asistente virtual vehicular y despliegues policiales

A partir del 18 de febrero, Guatemala se adentra en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, marcado por la oración, el ayuno y la penitencia. Ante el inicio de esta celebración, las autoridades gubernamentales anunciaron el plan Tradiciones Seguras 2026.

Los cortejos procesionales de Cuaresma, que comienzan este Miércoles de Ceniza, contarán con protección de las fuerzas de seguridad y con anillos de resguardo para garantizar la seguridad de los fieles.

La Semana Santa, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es uno de los principales tesoros culturales del país. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deportes destacó la importancia de salvaguardar no solo los cortejos de mayor tradición, sino también los que se desarrollan en comunidades de todo el territorio nacional.

En conferencia de prensa del 16 de febrero, William Cameros, viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación, informó que el 17 de febrero a las 17 horas se activará el plan Tradiciones Seguras 2026, como parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese).

La estrategia contempla el fortalecimiento de la presencia policial, inteligencia operativa, videovigilancia, uso de drones y monitoreo móvil en puntos de alta concentración. El funcionario agregó que se efectuarán más de 150 operativos, los cuales se extenderán hasta el 5 de abril, cuando concluirá la Semana Santa.

Como parte de las novedades, el Ministerio de Gobernación presentó un asistente virtual que estará a disposición de la población para consultar información sobre tránsito vehicular, despeje de vías, operativos en desarrollo y gestión de denuncias.

Coordinación para la protección del patrimonio

El viceministro de Cultura y Deportes, Luis Rodrigo Carrillo, resaltó la importancia de proteger todos los cortejos procesionales del país, ya que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Carrillo explicó que el plan busca garantizar la seguridad, el orden y la limpieza en una celebración que también involucra turismo y una intensa actividad económica, en especial del comercio informal.

Ante la demanda que generan los desplazamientos de los cortejos procesionales en la Ciudad de Guatemala, indicó que se trabaja en un modelo de organización que pueda replicarse en distintas municipalidades del país, para que la tradición religiosa se desarrolle con mayor planificación y respeto al patrimonio cultural.

Cientos de niños y niñas participan en la procesión infantil de Candelaria, uno de los cortejos para infantes más grandes en el país centroamericano y que se celebra cada año antes del inicio de la Semana Santa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Anillos de seguridad

Como parte del plan, el Ministerio de Gobernación desarrollará tres anillos de seguridad. El primero acompañará directamente cada procesión con motocicletas y agentes desde el inicio hasta el cierre del cortejo.

El segundo incluirá patrullas motorizadas y autopatrullas en el perímetro inmediato, mientras que el tercero abarcará operativos estratégicos en sectores aledaños y puntos de alta concentración.ç

Operativos en cifras

Se desplegarán más de 150 operativos desde el inicio de la Cuaresma hasta la Semana Santa:

16 torres de vigilancia

Una unidad móvil de videovigilancia con monitoreo en tiempo real

12 drones para supervisión aérea

Como parte del plan, se implementarán pulseras de identificación para menores y campañas preventivas en centros educativos. Además, se contará con apoyo de las fuerzas de socorro.

Proyección turística

El Instituto Guatemalteco de Turismo proyecta un movimiento aproximado de 3.8 millones de visitantes a nivel nacional, lo que representaría un crecimiento del 11% respecto del año anterior. De ese total, se estima que alrededor de 150 mil corresponderán a turistas no residentes.

En la conferencia, el Inguat informó que activará puntos de información y asistencia turística en distintos destinos del país para atender el incremento de visitantes durante la temporada.