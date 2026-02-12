Cuaresma y Semana Santa 2026 en Antigua Guatemala: plan operativo, perímetros de seguridad y guía para seguir las procesiones en tiempo real

Entre el olor a incienso, las marchas fúnebres y la devoción de quienes cargan en hombros los distintos cortejos, la Semana Santa en Antigua Guatemala honra, año con año, el legado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de esta celebración. Este año, autoridades municipales y eclesiásticas presentaron el plan operativo que se desarrollará durante esta temporada.

Según datos presentados por la Municipalidad de Antigua Guatemala, hasta ahora se han programado 114 actividades, entre velaciones y procesiones, para la Cuaresma y la Semana Santa del 2026. Por ello, el plan operativo busca gestionar la movilidad dentro de la Ciudad Colonial.

Bajo el lema “Recorriendo paso a paso una tradición de fe”, autoridades municipales y eclesiásticas presentaron el plan operativo que se desarrollará entre febrero y abril, con innovaciones como una herramienta tecnológica que permitirá conocer en tiempo real el recorrido de las distintas procesiones en Antigua Guatemala.

Sara Santis, coordinadora del plan de movilidad de Antigua Guatemala, detalló que para esta temporada se contemplan 56 altares de velación y 58 cortejos procesionales durante la Cuaresma y la Semana Santa del 2026.

Al ser uno de los lugares más visitados del país durante la época litúrgica, autoridades municipales establecieron un perímetro seguro y peatonal que abarca distintas calles de la ciudad, con el objetivo de facilitar el paso de los cortejos, la elaboración de alfombras y la movilidad de los visitantes.

Según el informe presentado en conferencia, el perímetro inicial contempla los siguientes puntos:

El perímetro principal incluye:

El recorrido inicia en la calle de las Beatas Indias, en dirección a la Primera Avenida Norte.

Luego se enfila por la calle de los Carpinteros, continúa por la calle de las Ánimas y sigue por la calle Ancha de los Herreros.

Posteriormente, cruza la calle de San Sebastián y se enfila por la Séptima Avenida Norte, en dirección sur.

Continúa por la Séptima Calle Poniente, en dirección oriente, y cruza la calle de Chipilapa, con rumbo a la Ciudad de Guatemala.

Este espacio se incrementará a partir del tercer domingo de Cuaresma y será actualizado por la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Área del perímetro seguro y peatonal que se habilitará en Antigua Guatemala durante la Cuaresma y la Semana Santa del 2026. (Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Asistente virtual

Uno de los proyectos que desarrolla la Municipalidad es un asistente virtual, con el que se busca brindar información oportuna, clara y accesible a vecinos y visitantes.

Según detalló la Municipalidad de Antigua Guatemala, esta herramienta permite al usuario consultar en tiempo real información para visitar y transitar dentro de la ciudad durante esta época, entre ella:

Perímetro seguro y peatonalización

Ubicación de parqueos municipales

Información sobre parqueos públicos

Rutas de buses municipales gratuitos

Recorrido en tiempo real de los cortejos procesionales

Áreas de parqueos habilitados

Otro de los aspectos abordados en la conferencia fue la habilitación de espacios de parqueo municipales en áreas estratégicas de la Ciudad Colonial, entre ellos:

Parqueos municipales habilitados:

Retana

Rancho Nimajay (exclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad)

INVAL

Plataformas

Parqueo Municipal La Pólvora

Parqueo Municipal Santa Inés

Parqueo Municipal Centro de Servicios (exclusivo para motocicletas)

Parqueo Campo 3

Transporte gratuito

Como parte de la planificación, organizadores informaron que se habilitarán tres rutas de buses desde parqueos específicos para trasladar a las personas al casco urbano: