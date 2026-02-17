Cuaresma y Semana Santa para niños: ideas prácticas, videos y páginas para aprender desde casa

Los niños y niñas católicos de Guatemala son espectadores durante las actividades de Cuaresma y Semana Santa. Algunos incluso participan en cortejos dedicados a ellos, como el del Sábado de Ramos o el del Consuelo, en los que llevan en hombros al Niño de la Demanda y a la Santísima Virgen.

También hay otros cortejos que salen del templo de Santo Domingo o de la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección, por citar algunos ejemplos que repiten el ejercicio de compartir con los niños en el país.

En San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala se planifica para el sábado 28 de febrero una actividad llamada Día del Niño Cucurucho, con una procesión, además de actividades para convivir en familia.

Pero ¿cuál debería ser el objetivo de orientar a los niños durante la Cuaresma y la Semana Santa y qué otros recursos podrían utilizarse además de las actividades tradicionales? Hacemos una recopilación de recursos para acercar a los niños a esta época del año.

Recursos para aprender de la Cuaresma y Semana Santa

Una manera didáctica en que Catekids explica qué es el Miércoles de Ceniza y cómo preparar el corazón para esta época

Esta otra opción de Espíritu de amor también ofrece dinámicas de preguntas para que los niños y niñas reconozcan su aprendizaje.

Profe con fe da otra explicación de la época de la cuaresma.

Para quienes deseen tener un texto compartimos materiales disponibles y gratuitos.