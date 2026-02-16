¿Qué es el Miércoles de Ceniza?



El Miércoles de Ceniza es el inicio de la Cuaresma para los católicos. En sus orígenes, durante el siglo II, los cristianos se preparaban para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron a toda la Semana Santa.



En el año 325, el Concilio de Nicea ya reconocía una preparación pascual de 40 días, inspirada en los 40 días que Jesús pasó en el desierto. También se evocan otros momentos simbólicos de duración similar, como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto y los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb.



Al principio, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de la Pascua. Como no se ayunaba en domingo, en el siglo V se separaron el Jueves y el Viernes Santo del Triduo Pascual para contarlos como parte de la Cuaresma. Más adelante, se decidió adelantar cuatro días el inicio de este periodo, lo que dio lugar al actual Miércoles de Ceniza, según recoge el sitio web del Vaticano.



En sus inicios, este día marcaba también el comienzo de la penitencia pública para quienes habían cometido delitos graves, como apostasía, asesinato o adulterio. Tras la imposición de la ceniza, estas personas recorrían la ciudad con vestimenta penitencial, como recordatorio de la expulsión del Paraíso. Su reconciliación se celebraba el Jueves Santo.



Hacia finales del primer milenio, esta práctica fue desapareciendo, pero se mantuvo la imposición de la ceniza como signo de conversión, ahora dirigido a todos los fieles. Desde el siglo XII, es costumbre obtener las cenizas quemando los ramos de olivo bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior.



Aunque el Miércoles de Ceniza no aparece mencionado directamente en la Biblia, el uso simbólico de las cenizas tiene base en las Escrituras. En la tradición judía, estas representaban duelo y arrepentimiento.



Durante la audiencia general del Miércoles de Ceniza en 2010, el papa Benedicto XVI explicó:

“Que los cuarenta días de preparación de la Pascua son tiempo favorable y de gracia lo podemos entender precisamente en la llamada que el austero rito de la imposición de la ceniza nos dirige, y que se expresa, en la liturgia, con dos fórmulas: ‘Convertíos y creed en el Evangelio’; ‘Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás’”, según recoge el portal EWTN.