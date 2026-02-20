Escenario
Cuaresma 2026: The Chosen invita a revivir la serie; estas son las fechas, episodios y dónde verla
La serie que retrata la vida de Jesucristo y el inicio de su ministerio en la Tierra invita a los fieles a acompañar la Cuaresma con una guía especial para seguir la producción.
La serie los elegidos se prepara para lanzar su sexta temporada y en la espera invita a revivir en la cuaresma la serie. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla The Chosen)
Una de las producciones más aclamadas sobre la vida de Jesús, The Chosen (Los Elegidos), vuelve al panorama, esta vez al invitar a sus seguidores a acompañar el tiempo de Cuaresma y revivir la historia del hombre que cambió la historia de la humanidad.
Los creadores de la serie destacan que, durante los 40 días y a lo largo de 40 episodios, los espectadores podrán disfrutar de distintos momentos que rememoran la vida de Jesucristo. Bajo el mensaje “40 días de reflexión, de momentos con Jesús, de episodios de The Chosen”, sus creadores invitan a reflexionar sobre la vida de Jesús, su mensaje y sacrificio.
The Chosen invita a sus seguidores a revivir la serie junto a amigos y familia durante una maratón de 40 días. El recorrido abarca desde la primera temporada, cuando Jesús se prepara para iniciar su ministerio y reunir a sus discípulos, hasta la quinta temporada, en la que se encamina hacia la última cena.
La invitación llega en medio de la espera del estreno de la sexta temporada. El 19 de enero, los productores informaron que el rodaje ya había concluido y que se estrenará en el 2026.
Medios internacionales como La Corriente destacan que el cierre de la sexta temporada podría darse a través de un largometraje el 12 de marzo, aunque la productora no ha confirmado ese dato.
Datos citados por Forbes indican que tanto el final de la sexta temporada como el estreno de la séptima se producirán como películas independientes “diseñadas para la gran pantalla”, según un comunicado de Amazon MGM Studios y 5&2 Studio.
Previo al estreno de la sexta temporada, The Chosen invita a sus seguidores a disfrutar de la serie durante los 40 días de Cuaresma. La producción puede verse en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, así como en la aplicación gratuita The Chosen.
Primera temporada
- MIÉRCOLES DE CENIZA, 18 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 1: “Te He Llamado Por Tu Nombre”
- JUEVES, 19 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 2: “Sabbat”
- VIERNES, 20 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 3: “Jesús Ama A Los Niños”
- SÁBADO, 21 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 4: “La Roca Sobre La Que Se Construyó”
- LUNES, 23 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 5: “El Regalo De Bodas”
- MARTES, 24 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 6: “Compasión Indescriptible”
- MIÉRCOLES, 25 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 7: “Invitaciones”
- JUEVES, 26 DE FEBRERO
Temporada 1, episodio 8: “Yo Soy”
Segunda temporada
- VIERNES, 27 DE FEBRERO
Temporada 2, episodio 1: “Trueno”
- SÁBADO, 28 DE FEBRERO
Temporada 2, episodio 2: “Yo Te Vi”
- LUNES, 2 DE MARZO
Temporada 2, episodio 3: “Mateo 4:24”
- MARTES, 3 DE MARZO
Temporada 2, episodio 4: “La Oportunidad Perfecta”
- MIÉRCOLES, 4 DE MARZO
Temporada 2, episodio 5: “Espíritu”
- JUEVES, 5 DE MARZO
Temporada 2, episodio 6: “Ilegal”
- VIERNES, 6 DE MARZO
Temporada 2, episodio 7: “Ajuste De Cuentas”
- SÁBADO, 7 DE MARZO
Temporada 2, episodio 8: “Más Allá De Las Montañas”
Tercera temporada
- LUNES, 9 DE MARZO
Temporada 3, episodio 1: “De Vuelta A Casa”
- MARTES, 10 DE MARZO
Temporada 3, episodio 2: “De Dos En Dos”
- MIÉRCOLES, 11 DE MARZO
Temporada 3, episodio 3: “Doctor, Cúrate A Ti Mismo”
- JUEVES, 12 DE MARZO
Temporada 3, episodio 4: “Limpia – Parte 1”
- VIERNES, 13 DE MARZO
Temporada 3, episodio 5: “Limpia – Parte 2”
- SÁBADO, 14 DE MARZO
Temporada 3, episodio 6: “Intensidad en el campamento”
- LUNES, 16 DE MARZO
Temporada 3, episodio 7: “El Que Tiene Oídos, Oiga”
- MARTES, 17 DE MARZO
Temporada 3, episodio 8: “Sustento”
Cuarta temporada
- MIÉRCOLES, 18 DE MARZO
Temporada 4, episodio 1: “Promesas”
- JUEVES, 19 DE MARZO
Temporada 4, episodio 2: “Confesiones”
- VIERNES, 20 DE MARZO
Temporada 4, episodio 3: “La Luna Se Convertirá En Sangre”
- SÁBADO, 21 DE MARZO
Temporada 4, episodio 4: “La Calma Antes”
- LUNES, 23 DE MARZO
Temporada 4, episodio 5: “Sentados, Sirviendo y Planeando”
- MARTES, 24 DE MARZO
Temporada 4, episodio 6: “Dedicación”
- MIÉRCOLES, 25 DE MARZO
Temporada 4, episodio 7: “La Última Señal”
- JUEVES, 26 DE MARZO
Temporada 4, episodio 8: “Humilde”
Quinta temporada
- VIERNES, 27 DE MARZO
Temporada 5, episodio 1: “Entrada”
- SÁBADO, 28 DE MARZO
Temporada 5, episodio 2: “Casa De Cartas”
- LUNES, 30 DE MARZO
Temporada 5, episodio 3: “Lamento”
- MARTES, 31 DE MARZO
Temporada 5, episodio 4: “La Misma Moneda”
- MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL
Temporada 5, episodio 5: “Por mi culpa”
- JUEVES, 2 DE ABRIL
Temporada 5, episodio 6: “Reuniones”
- VIERNES SANTO, 3 DE ABRIL
Temporada 5, episodio 7: “El Aposento Alto – Parte 1”
- SÁBADO SANTO, 4 DE ABRIL
Temporada 5, episodio 8: “El aposento alto – Parte 2”