Cuaresma 2026: The Chosen invita a revivir la serie; estas son las fechas, episodios y dónde verla

Una de las producciones más aclamadas sobre la vida de Jesús, The Chosen (Los Elegidos), vuelve al panorama, esta vez al invitar a sus seguidores a acompañar el tiempo de Cuaresma y revivir la historia del hombre que cambió la historia de la humanidad.

Los creadores de la serie destacan que, durante los 40 días y a lo largo de 40 episodios, los espectadores podrán disfrutar de distintos momentos que rememoran la vida de Jesucristo. Bajo el mensaje “40 días de reflexión, de momentos con Jesús, de episodios de The Chosen”, sus creadores invitan a reflexionar sobre la vida de Jesús, su mensaje y sacrificio.

The Chosen invita a sus seguidores a revivir la serie junto a amigos y familia durante una maratón de 40 días. El recorrido abarca desde la primera temporada, cuando Jesús se prepara para iniciar su ministerio y reunir a sus discípulos, hasta la quinta temporada, en la que se encamina hacia la última cena.

La invitación llega en medio de la espera del estreno de la sexta temporada. El 19 de enero, los productores informaron que el rodaje ya había concluido y que se estrenará en el 2026.

Medios internacionales como La Corriente destacan que el cierre de la sexta temporada podría darse a través de un largometraje el 12 de marzo, aunque la productora no ha confirmado ese dato.

Datos citados por Forbes indican que tanto el final de la sexta temporada como el estreno de la séptima se producirán como películas independientes “diseñadas para la gran pantalla”, según un comunicado de Amazon MGM Studios y 5&2 Studio.

Previo al estreno de la sexta temporada, The Chosen invita a sus seguidores a disfrutar de la serie durante los 40 días de Cuaresma. La producción puede verse en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, así como en la aplicación gratuita The Chosen.

Primera temporada

MIÉRCOLES DE CENIZA, 18 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 1: “Te He Llamado Por Tu Nombre” JUEVES, 19 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 2: “Sabbat” VIERNES, 20 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 3: “Jesús Ama A Los Niños” SÁBADO, 21 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 4: “La Roca Sobre La Que Se Construyó” LUNES, 23 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 5: “El Regalo De Bodas” MARTES, 24 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 6: “Compasión Indescriptible” MIÉRCOLES, 25 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 7: “Invitaciones” JUEVES, 26 DE FEBRERO

Temporada 1, episodio 8: “Yo Soy”

Segunda temporada

VIERNES, 27 DE FEBRERO

Temporada 2, episodio 1: “Trueno” SÁBADO, 28 DE FEBRERO

Temporada 2, episodio 2: “Yo Te Vi” LUNES, 2 DE MARZO

Temporada 2, episodio 3: “Mateo 4:24” MARTES, 3 DE MARZO

Temporada 2, episodio 4: “La Oportunidad Perfecta” MIÉRCOLES, 4 DE MARZO

Temporada 2, episodio 5: “Espíritu” JUEVES, 5 DE MARZO

Temporada 2, episodio 6: “Ilegal” VIERNES, 6 DE MARZO

Temporada 2, episodio 7: “Ajuste De Cuentas” SÁBADO, 7 DE MARZO

Temporada 2, episodio 8: “Más Allá De Las Montañas”

Tercera temporada

LUNES, 9 DE MARZO

Temporada 3, episodio 1: “De Vuelta A Casa” MARTES, 10 DE MARZO

Temporada 3, episodio 2: “De Dos En Dos” MIÉRCOLES, 11 DE MARZO

Temporada 3, episodio 3: “Doctor, Cúrate A Ti Mismo” JUEVES, 12 DE MARZO

Temporada 3, episodio 4: “Limpia – Parte 1” VIERNES, 13 DE MARZO

Temporada 3, episodio 5: “Limpia – Parte 2” SÁBADO, 14 DE MARZO

Temporada 3, episodio 6: “Intensidad en el campamento” LUNES, 16 DE MARZO

Temporada 3, episodio 7: “El Que Tiene Oídos, Oiga” MARTES, 17 DE MARZO

Temporada 3, episodio 8: “Sustento”

Cuarta temporada

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO

Temporada 4, episodio 1: “Promesas” JUEVES, 19 DE MARZO

Temporada 4, episodio 2: “Confesiones” VIERNES, 20 DE MARZO

Temporada 4, episodio 3: “La Luna Se Convertirá En Sangre” SÁBADO, 21 DE MARZO

Temporada 4, episodio 4: “La Calma Antes” LUNES, 23 DE MARZO

Temporada 4, episodio 5: “Sentados, Sirviendo y Planeando” MARTES, 24 DE MARZO

Temporada 4, episodio 6: “Dedicación” MIÉRCOLES, 25 DE MARZO

Temporada 4, episodio 7: “La Última Señal” JUEVES, 26 DE MARZO

Temporada 4, episodio 8: “Humilde”

Quinta temporada