¿Habrá segunda temporada de “El Caballero de los Siete Reinos”, spin-off de Juego de Tronos?

Con una nueva producción exitosa, HBO plantea extender El Caballero de los Siete Reinos, un spin-off del universo de Juego de Tronos que ha conquistado a la audiencia luego del estreno de su primera temporada.

Con un total de seis episodios estrenados en su primera entrega, El Caballero de los Siete Reinos se fue ganando semana a semana a los espectadores de la plataforma de HBO y a quienes han seguido Juego de Tronos.

Este spin-off se basa en tres novelas cortas de George R. R. Martin, escritas entre 1998 y 2010, donde narra las aventuras de Dunk y su escudero Egg, y está ambientada unos 100 años antes de Jon Nieve, Daenerys y compañía, destaca AS Diario.

A horas de finalizada la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, el panorama queda en suspenso tras la muerte de Baelor Targaryen y ante la intención de todos de abandonar el lugar. Se conoce que HBO continuará con esta producción.

La segunda temporada, destacan medios internacionales, se confirmó incluso antes del estreno de la primera temporada, como parte de una apuesta por continuar el universo creado por George R. R. Martin, dice Infobae.

Medios como Esquire destacan que la segunda temporada ya está siendo rodada, pues según lo dicho por Ira Parker, llevan dos semanas grabando la nueva temporada. Medios como AS señalan que podría estrenarse en el 2027.

“Estamos montando algunas escenas ahora, y los directores ya están viendo parte del material, así que es emocionante ver cómo va tomando forma poco a poco”, destacó Parker a AV Club.

Hoy nos despedimos de uno de los dúos más puros, tiernos y entrañables que nos ha regalado la televisión en mucho tiempo. Hoy se estrena el último episodio de ‘El Caballero de los Siete Reinos’. pic.twitter.com/OBSGMS3psw — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) February 22, 2026

Para la segunda temporada, Dunk y Egg tendrán una nueva aventura, aunque con un tono distinto al de la primera entrega, ya que esta se basaría en la segunda novela de Martin.

La espada leal será el libro en el que se basará el spin-off para esta nueva temporada, lo que traerá nuevos escenarios y personajes a este universo.