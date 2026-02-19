¿Qué dice la psicología sobre las personas que se identifican como “Therian”? Un fenómeno que surge en medio de la búsqueda identitaria

Ya sea como perros, gatos u otras especies, recientemente en redes sociales se viralizó un grupo denominado “therians”, personas que se identifican y se perciben como animales. Este grupo ha causado reacciones divididas a nivel internacional, pero, más allá de la controversia, se debe entender la razón de este comportamiento.

La comunidad, que se ha hecho viral en redes sociales y está presente en distintos países, está conformada principalmente por jóvenes y adolescentes. La psicóloga clínica Ximena Fuentes destaca que es importante abordar el asunto con criterio y cuidado, debido a que muchas veces se mezcla información psicológica con juicios morales o alarma social.

Desde la mirada psicológica, Fuentes explica que se debe establecer que “therian” (o “therianthropy”) no es un diagnóstico clínico reconocido en los manuales diagnósticos, sino que se trata más bien de una identidad subcultural en la que una persona expresa sentir una conexión profunda —psicológica, espiritual y/o identitaria— con un animal no humano.

La psicóloga Mónica Mayorga coincide en que el término “therian” no constituye una categoría diagnóstica; es decir, no existe un diagnóstico formal denominado “therian”. Sin embargo, destaca que el hecho de que un término no esté formalmente tipificado no implica que todas las manifestaciones asociadas deban minimizarse o abordarse superficialmente.

“En salud mental no evaluamos etiquetas virales; evaluamos funcionamiento psicológico, juicio de realidad, estabilidad emocional y adaptación social”, sostiene la experta. En la adolescencia es frecuente observar procesos intensos de exploración identitaria, indican las psicólogas, ya que se trata de una etapa evolutiva en la que la persona busca pertenencia, diferenciación y construcción del yo.

Estos procesos se han visto influenciados por las redes sociales, que han amplificado comunidades y discursos que antes eran marginales, lo cual facilita que ciertos fenómenos se expandan rápidamente y generen identificación grupal. Desde el punto de vista clínico, lo central no es la etiqueta, sino el nivel de rigidez y el impacto en la vida de la persona, explica Mayorga.

“Cuando la identificación con un animal se expresa como metáfora, afinidad simbólica o juego conductual, sin pérdida de conciencia de la realidad, podría enmarcarse dentro de dinámicas sociales o de exploración propias de la etapa”, agrega.

Sin embargo, cuando existe una convicción persistente de no pertenecer a la condición humana, acompañada de:

Alteración del juicio de realidad

Deterioro en el rendimiento académico

Aislamiento significativo

Interferencia en relaciones familiares y sociales

Conductas rígidas que sustituyen la identidad personal

La experta destaca que se está ante una situación que sí amerita evaluación psicológica formal.

¿Qué dice la psicología sobre este fenómeno?

Desde la psicología contemporánea, comparte Fuentes, el punto de partida es distinguir entre:

Identidad simbólica o subcultural

Trastorno mental con deterioro funcional

La mayoría de personas que se identifican como “therian” no presentan necesariamente psicopatología o enfermedad mental, indica la experta. En términos clínicos, un comportamiento se considera problemático cuando:

Genera sufrimiento significativo

Interfiere con el funcionamiento social, académico o laboral

Implica pérdida de contacto con la realidad (delirio firme e inamovible)

“Si una persona afirma ‘me identifico con un lobo como parte de mi identidad’ en sentido simbólico o espiritual, no necesariamente estamos ante un trastorno. Si, en cambio, existe convicción delirante literal (por ejemplo, creer biológicamente que es un animal y actuar en consecuencia con ruptura de realidad), habría que evaluar posibles cuadros psicóticos, trastornos disociativos u otras condiciones clínicas”, destaca.

¿Por qué surge este tipo de identificación?

Desde una perspectiva psicológica y social, pueden intervenir varios factores, según explica Fuentes. Entre estos están:

a) Búsqueda identitaria (especialmente en la adolescencia)

La adolescencia es una etapa de construcción del yo. Las subculturas ofrecen:

Sentido de pertenencia

Identidad diferenciada

Validación grupal

En contextos de soledad, acoso escolar o incomprensión, las comunidades digitales pueden ofrecer refugio, comparte la experta.

b) Necesidades emocionales no satisfechas

Algunas personas describen:

Sensación de no encajar

Desconexión social

Experiencias de trauma o exclusión

La identificación con un animal puede simbolizar:

Fuerza

Libertad

Protección

Instinto

Autenticidad

Desde la psicología simbólica, el animal puede representar aspectos del yo que la persona no puede expresar abiertamente, explica Fuentes.

c) Influencia cultural y redes sociales

Internet facilita:

Normalización de identidades alternativas

Reforzamiento grupal

Construcción narrativa compartida

En algunos casos, puede haber contagio social o modelamiento.

¿Qué riesgos podría representar?

Depende del caso. Las expertas detallan que no necesariamente implica daño cuando:

La persona mantiene contacto con la realidad

Funciona adecuadamente

No hay aislamiento extremo

No hay deterioro académico o laboral

Puede ser problemático si:

Se convierte en aislamiento social severo

Sustituye completamente la identidad humana

Impide el desarrollo psicosocial

Se asocia a trastornos depresivos, ansiedad severa o psicosis

El problema no es la identidad en sí, sino la rigidez, el deterioro y el sufrimiento asociado.

Para los padres de personas que se identifican como “therian”, Mayorga recomienda actuar con serenidad y criterio. No se trata de ridiculizar ni de alarmarse automáticamente, sino de observar cambios conductuales, nivel de aislamiento, intensidad del discurso y grado de interferencia en la vida cotidiana. El diálogo abierto y el acompañamiento profesional oportuno pueden marcar la diferencia.