¿Qué es therian y por qué es viral? Estas son sus características, diferencias y orígenes

¿Se ha topado con jóvenes que se mueven como animales o llevan colas y orejas en espacios públicos o redes sociales? TikTok, Instagram, YouTube y X están llenas de videos sobre los “therians”, una identidad que genera curiosidad, confusión y debate. Mientras algunos los ven como una expresión juvenil más, otros los consideran parte de una identidad profunda que incomoda a la sociedad.

Aunque el fenómeno ganó visibilidad recientemente, los therians existen desde los años 90, cuando comenzaron a compartir sus vivencias en foros digitales. Su viralización actual responde a videos donde jóvenes imitan el comportamiento de animales, usan máscaras o corren en "cuatro patas" (práctica conocida como quadrobics). Plataformas como TikTok han convertido esta expresión en tendencia global.

¿Quiénes son los therians?

Según InformaBTL, los therians son personas que se identifican interna o espiritualmente con un animal no humano, al que llaman su theriotype o “teriotipo”. A diferencia del disfraz o la actuación, esta conexión forma parte de su identidad, y puede manifestarse emocional, psicológica o simbólicamente. No creen ser animales físicamente, pero sí sienten instintos o comportamientos relacionados con su especie de referencia.

No todos los therians se visten como animales. Sin embargo, algunos usan colas, orejas o máscaras como medio para expresar su identidad. También hay quienes comparten videos realizando movimientos animales o vivencias emocionales asociadas a su teriotipo. Estas son algunas de sus expresiones comunes:

Quadrobics: movimientos en cuatro patas.

movimientos en cuatro patas. Shifts: momentos en los que experimentan un cambio interno hacia su animal identificado.

momentos en los que experimentan un cambio interno hacia su animal identificado. Accesorios: colas sintéticas, orejas, máscaras, pero su uso es opcional.

Therians vs. Furries: no son lo mismo

Ambas comunidades se relacionan con lo animal, pero tienen diferencias esenciales:

Aspecto Therians Furries Identidad Se identifican con un animal real, a nivel interno. Son fans de animales antropomórficos. Motivación Conexión personal, espiritual o simbólica. Interés creativo, cultural o artístico. Disfraz Opcional y simbólico. Frecuente como expresión artística (fursuits).

¿Por qué se viralizó ahora y qué hay detrás?

Expertos en redes sociales coinciden en que esta identidad refleja una búsqueda profunda de pertenencia y expresión individual. Su auge ocurre en un contexto global marcado por crisis sociales, incertidumbre y debates sobre la identidad. Algunos sectores, incluso, los usan en discursos para deslegitimar luchas sociales.

Así como otras generaciones adoptaron subculturas como emos, otakus o furries, los therians muestran cómo la adolescencia sigue siendo un espacio de exploración identitaria. La diferencia es que esta conexión no se basa en la estética, sino en una percepción personal sobre quiénes son.

¿Una expresión peligrosa?

Aunque muchos encuentran comunidad y apoyo en este entorno, también existen riesgos como aislamiento, malentendidos o rechazo. Algunos contenidos incluso promueven ideas erróneas o desinformación. Por eso, entender a los therians sin prejuicios es clave para evitar estigmas innecesarios.

Los therians conforman una subcultura digital compleja. Más allá de si se considera identidad, moda o expresión, su existencia evidencia cómo las redes sociales son hoy el escenario principal para explorar formas alternativas de ser. La discusión continúa, pero una cosa es clara: los therians ya no pasan desapercibidos.