Anime Con Guatemala 2025: fecha, invitados especiales y todo lo que debe saber del evento

En un espacio donde los seguidores de la cultura otaku pueden reunirse, regresa la segunda edición de Anime Con Guatemala. Este encuentro busca que los asistentes disfruten del manga, participen en concursos de cosplay y videojuegos, y conozcan a los actores que dan voz a sus personajes favoritos.

Este año, el evento que convoca a fanáticos de todas las edades ofrecerá foros exclusivos con invitados internacionales como Isabel Martiñón, Lalo Garza y Montserrat Aguilar, reconocidos por dar vida a personajes emblemáticos como Naruto o Gokú.

Los organizadores informaron que, en esta segunda edición, se presentarán dos estatuas en tamaño real de personajes del anime. Además, se contará con stands de productos, gastronomía temática y videojuegos.

Anime Con Guatemala 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de marzo, en el Salón 6 de Exposiciones del Parque de la Industria, ubicado en la 8ª calle 2-33, zona 9, en horario de 9 a 20 horas.

Un evento para los amantes del anime

Mario Luna, productor de Anime Con Guatemala, destacó que este espacio ofrece un ambiente exclusivo para los seguidores del anime y la cultura otaku. “El año pasado fue una locura”, expresó al recordar que más de 6 mil personas abarrotaron el Parque de la Industria, donde participaron reconocidas voces como Mario Castañeda, René García y Gerardo Reyero.

Luna adelantó que esta edición contará con un line up internacional de lujo, con invitados como Montserrat Aguilar, actriz de doblaje que interpreta a Sakura Haruno en Naruto, y Víctor Ugarte, voz de Harry Potter y Sasuke Uchiha.

También participarán Isabel Martiñón y Lalo Garza, referentes del doblaje latinoamericano, quienes compartirán sus experiencias en paneles exclusivos sobre su trayectoria y personajes memorables.

Este año, la producción ha realizado una importante inversión para incluir videojuegos interactivos, consolidando al evento como único en Guatemala en ofrecer este tipo de experiencias. Asimismo, se exhibirá por primera vez en el país una estatua en tamaño real de Naruto.

Según detalló Luna, solo existen 66 estatuas de Naruto en el mundo, y Guatemala cuenta con la número 26, lo que convierte a este evento en una experiencia única a nivel internacional.

La figura representa un momento emblemático del anime: el enfrentamiento entre Naruto y Pain, tras la destrucción de la Aldea de la Hoja. “Naruto tiene un mensaje motivacional muy fuerte, y esta pieza refleja ese espíritu”, añadió Marian Von, productora del evento.

A esta exhibición se sumará una escultura de Gokú en su fase ultra instinto, de 2.10 metros de altura. Ambas figuras serán presentadas exclusivamente durante el evento.

Luna comentó que el festival también incluirá espacios para fanáticos de Transformers y videojuegos como Halo, con zonas interactivas y torneos. Además, se premiará a los participantes del concurso de cosplay, tanto en categoría individual como grupal, con premios en efectivo.

El costo del boleto general es de Q60, y los niños que midan hasta 1.10 metros podrán ingresar gratuitamente.

Invitados comparten su entusiasmo por Anime Con 2025

Parte de los invitados internacionales expresaron su entusiasmo por participar en el evento. Víctor Ugarte manifestó: “Estoy muy contento de volver a Guatemala en esta segunda edición. Vamos con grandes expectativas para compartir nuestro trabajo, nuestros personajes y nuestras vivencias con los fans”.

Ugarte, voz de Sasuke Uchiha (Naruto) y Harry Potter, indicó que estos proyectos han marcado a distintas generaciones. “Se ve cómo las personas que crecieron con el anime ahora lo comparten con sus hijos”, afirmó.

Monse Aguilar, actriz de doblaje de personajes como Sakura, de Naruto, expresó: “Es la primera vez que salgo de México para asistir a una convención. Confieso que me pone nerviosa, pero me encanta compartir con los amantes del doblaje y del anime, porque sin ellos no seríamos nada”.

Aguilar también compartió su aprecio por otro personaje que ha interpretado: “Me gusta mucho Tohru, de Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Me identifico con ella porque es alocada, interactiva y entrega todo por quienes ama. Es divertido interpretarla y comprenderla”.

Isabel Martiñón, voz de Naruto, comentó sentirse afortunada de haber dado vida a un personaje tan épico. “Estoy muy agradecida de compartir mi trabajo y talento con Guatemala”, señaló.

Lalo Garza, otro de los referentes del doblaje, también manifestó su alegría: “Hace muchos años que no visitaba Guatemala, y guardo recuerdos hermosos de su gente, su comida y su calidez. Me emociona participar en este evento y reencontrarme con el público guatemalteco”.

Lalo Garza, Actor de doblaje invitado para el Anime Con 2025. (Foto Cortesía: Anime Con 2025)



Mario Luna concluyó que Anime Con Guatemala 2025 ofrecerá una experiencia completa, con exhibiciones exclusivas, invitados de primer nivel y actividades diseñadas para que todos disfruten de momentos únicos, por lo que las podrás adquirir en taquilla el día del evento.