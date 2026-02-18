Similitudes entre identidad y caracterización: ¿En qué se diferencian los therians de los cosplayers?

En febrero del 2026, una tendencia viral protagonizada por adolescentes de entre 13 y 19 años ha cobrado fuerza en las redes sociales y las plataformas digitales, como TikTok, Instagram, Facebook y X, debido a que un grupo de jóvenes que se hace llamar therians ha comenzado a identificarse y a actuar como animales y bestias salvajes.

Los therians han traspasado las fronteras de internet y se han instalado en el espacio público de diversos países de América, como Argentina, Uruguay y México, al punto de que dos mujeres han sido mordidas por estos individuos en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. “Yo pensaba que era una broma”, agregó una de las víctimas.

Ante esta situación, la enorme popularidad de los therians en redes sociales llevó a la cultura digital a compararlos con otras subculturas visuales vinculadas con animales salvajes, como los cosplayers, artistas y fanáticos que combinan disfraces detallados, maquillaje y actuación para encarnar personajes de anime, videojuegos, cine y cómics.

Sin embargo, aunque las prácticas de los therians y los cosplayers pueden implicar el uso de máscaras y accesorios, los miembros de sus respectivas comunidades insisten en que las diferencias entre ellos van más allá de lo superficial, por lo que diversos internautas se han encargado de enlistar las similitudes y contrastes entre ambos grupos.

Therians y cosplayers

¿Qué son los therians?

La identidad de los therians se basa en un supuesto vínculo involuntario y muy profundo con un animal específico denominado teriotipo. Dentro de su jerga, esta bestia es aquella con la que cada persona se identifica, y los más comunes, según quienes forman parte de esta comunidad, suelen ser lobos, perros, zorros y diversos felinos.

De acuerdo con los integrantes de esta comunidad, la identificación therian puede llegar a ser espiritual o psicológica, por lo que no implica la creación de un personaje ficticio, debido a que la experiencia no es una actuación basada en un disfraz, sino una vivencia integral que afecta su forma de percibirse y de interactuar con su entorno.

¿Qué son los cosplayers?

Por otra parte, los cosplayers definen sus costumbres como la práctica de caracterizarse como personajes ficticios, principalmente de la cultura popular, por lo que sus integrantes eligen de forma consciente y constante a quién van a representar, lo que los lleva a diseñar más vestuarios para prepararse para los eventos o las convenciones.

Conforme a lo expuesto por la comunidad del cosplay, la esencia de los cosplayers reside en la interpretación artística y voluntaria de un personaje, por lo que no implica una identificación personal y constante con la figura que se representa, como sí sucede con los therians, que usualmente escogen un animal salvaje y no lo vuelven a cambiar.

¿Qué pasa con la cultura furry?

Tras haber explicado las similitudes y diferencias entre los cosplayers y los therians, es importante mencionar que en las redes sociales es común que los internautas también mezclen el movimiento furry, otra subcultura digital que pertenece a un conjunto de aficionados centrado en los animales antropomórficos con características humanas.

La actividad principal de los furries se vincula con la creación y uso de “fursuits”, trajes de cuerpo completo sumamente elaborados. Por lo tanto, para el colectivo furry, el aspecto comunitario y la creatividad artística son los pilares fundamentales de su pasión, mientras que para los therians se trata de una identificación íntima y profunda.