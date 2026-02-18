Verificamos por usted: ¿El Vaticano participará en el Consejo de Paz del presidente Donald Trump?

Durante la mañana de este miércoles 18 de febrero, el secretario de Estado de la Santa Sede informó que el Vaticano no participará en la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, quien promovió este organismo internacional para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción luego de la guerra entre Hamás e Israel.

La Junta de Paz, encabezada por el republicano, fue concebida inicialmente para inspeccionar el territorio de la Franja de Gaza. Sin embargo, su propósito ha evolucionado desde entonces hacia la resolución de todo tipo de conflictos, lo que ha provocado temores de que Donald Trump quiere crear un nuevo rival de las Naciones Unidas.

Ante esta situación, el cardenal Pietro Parolin, conocido por ser el número dos del Vaticano, dijo que la Santa Sede no estará involucrada en la Junta de Paz de Trump e insistió en el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el organismo intergubernamental que trabaja para mantener la paz y la seguridad internacionales.

“Para nosotros, hay algunas cuestiones críticas que deberían resolverse”, afirmó el cardenal Pietro Parolin, quien no precisó cuáles, pero subrayó que “a nivel internacional, por encima de todo, es la ONU la que gestiona estas situaciones de crisis”, a pesar de que al menos 19 países han firmado la carta fundacional del nuevo Consejo de Paz.

El Vaticano y la Junta de Paz

“No participaremos en el consejo de paz encabezado por Donald Trump debido a la naturaleza única del Vaticano, que es claramente diferente de la de otros países”, declaró el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, luego de una reunión con el presidente italiano Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión de Roma de participar como observador en el consejo, argumentando que “la ausencia de Italia en los debates sobre paz, seguridad y estabilidad no solo sería políticamente incomprensible, sino que también contradiría el espíritu de la Constitución”.

Frente a este escenario, la división entre el Vaticano y Roma coloca a Italia en una posición muy delicada entre su aliado tradicional, los Estados Unidos, y su socio espiritual, la Santa Sede, tomando en cuenta que otras grandes potencias europeas, como Francia, Alemania y el Reino Unido, han anunciado su negativa a participar en ese consejo.

Ante esta situación, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, rechazó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump a unirse a la Junta de la Paz, pero aseguró que su nación podría participar como observadora, ya que existen varios aspectos y preocupaciones que requieren aclaración sobre el papel y las tareas del consejo.

¿Qué es la Junta de Paz?

En septiembre del 2025, el presidente estadounidense Donald Trump propuso por primera vez la creación del Consejo de Paz, cuando anunció su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. No obstante, el republicano posteriormente aclaró que el mandato de esa junta se ampliaría para abordar otros conflictos en todo el mundo.

El pasado jueves 22 de enero del 2026, Donald Trump inauguró oficialmente el Consejo de Paz en el marco del Foro de Davos, en Suiza, donde hasta el momento 26 países se han unido y la junta tiene previsto celebrar su primera reunión el próximo jueves 19 de febrero en Washington D. C. para discutir la reconstrucción de la Franja de Gaza.