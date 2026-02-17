¿Cómo es el Rancho del Zorro? La expropiedad de Epstein que será investigada en Nuevo México

Luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó lo que presuntamente son los últimos archivos del caso del difunto magnate financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, con más de tres millones de documentos, fotografías y videos, el furor por las revelaciones sigue creciendo, debido a que ahora hay nuevos indicios.

En esos últimos documentos salieron a la luz múltiples testimonios de presuntos abusos a menores de edad cometidos en una propiedad de Jeffrey Epstein que hasta febrero del 2026 no había sido investigada, a diferencia de su mansión en Nueva York y sus dos islas privadas ubicadas en las Islas Vírgenes de EE. UU, en el mar Caribe.

Se trata de una propiedad rural, muy común en los Estados Unidos, de casi tres mil hectáreas, que tiene su propio helipuerto y pista de aterrizaje en el estado de Nuevo México, bautizada por Epstein como el rancho del Zorro, la cual presuntamente estaba destinada a la agricultura y la ganadería, como la cría de vacas, caballos u ovejas.

Frente a este escenario, tanto republicanos como demócratas en el Capitolio de Nuevo México votaron de manera unánime durante la noche del pasado lunes 16 de febrero a favor de establecer un comité especial que pueda investigar a fondo todas las denuncias relacionadas con el ahora famoso rancho de Epstein en la tierra del encanto.

Rancho del Zorro

Durante la mañana de este martes 17 de febrero los impulsores del comité especial dijeron públicamente que quieren indagar qué personas estuvieron en el rancho del Zorro para posteriormente recopilar testimonios que puedan ser utilizados en casos criminales vinculados con Jeffrey Epstein o con algún otro agresor sexual involucrado.

“Desde el 2019 había rumores sobre las actividades de Epstein en Nuevo México, pero desafortunadamente los investigadores no habían establecido ningún registro oficial. Con esta comisión podremos encontrar qué sucedió y llenar los vacíos informativos”, explicó Andrea Romero, representante estatal por Santa Fe, quien promovió la medida.

Hasta el momento, lo que se sabe es que algunos de los documentos del caso Epstein mencionan posibles abusos cometidos en el rancho del Zorro. Esto archivos incluyen declaraciones juradas de una de las víctimas que testificó durante el juicio contra Ghislaine Maxwell, la novia del magnate, quien fue condenada en 2021 por tráfico sexual.

Conforme a lo expuesto por el diario británico The Guardian, en el transcurso del juicio contra Maxwell, la víctima, de aproximadamente 39 años, confesó que en diciembre de 1996, cuando ella tenía unos 14 años, Jeffrey Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella tanto en su mansión de Nueva York como en el rancho de Nuevo México.

¿A quién le pertenece el rancho?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el rancho del Zorro fue comprado por “un partidario del presidente Trump” después de la muerte de Epstein, en el 2019. Este posteriormente aclaró que no había visitado el lugar antes de que fuera subastado y que los beneficios de la venta se destinaron a las víctimas.

Sin embargo, según Univisión, ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ni la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) han respondido a solicitudes de comentarios sobre el comité especial de investigación en Nuevo México, que tiene como base las declaraciones de Virginia Giuffre, una víctima que se suicidó.

Giuffre fue una de las personas que más abogó por que se hicieran públicos los archivos del caso Epstein y, antes de suicidarse en abril del 2025, reveló que había sido violentada sexualmente en el rancho del Zorro, donde dijo que Maxwell le pidió que tuviera relaciones con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, en el 2004.