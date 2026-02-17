¿Fin de las visas tipo I, T y U? El proyecto en Estados Unidos que busca eliminar estos visados

Un grupo de abogados migratorios en el estado de Texas denunció públicamente la detención, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de sus clientes, quienes son beneficiarios de las visas tipo I, T y U, por lo que los colegiados consideran que esta postura del Gobierno es desafortunada.

Asimismo, familias en el valle del Río Grande, una zona situada en el extremo sur de Texas que separa México de Estados Unidos, denunciaron que solicitantes y beneficiarios de estos tres tipos de visados están siendo detenidos por los agentes de inmigración, a pesar de que la mayoría cuenta con los permisos de trabajo vigentes.

Frente a este escenario y ante el reciente aumento en las detenciones de solicitantes y beneficiarios de estas visas, los abogados de inmigración han calificado la medida del Gobierno federal como "inapropiada", debido a que, desde su perspectiva, estas acciones afectan a personas que han demostrado buen carácter moral en Estados Unidos.

De acuerdo con el abogado de inmigración Haim Vázquez, quien reside en el valle del Río Grande Bajo, los solicitantes y beneficiarios de estas visas usualmente cooperan con las autoridades de los Estados Unidos en investigaciones criminales, ya que dos de estos tres programas fueron creados para proteger a las víctimas de ciertos delitos.

De testigos a detenidos

Para la mañana de este martes 17 de febrero ya existen múltiples denuncias, principalmente en el estado de Texas, sobre la detención, por parte de agentes de inmigración, de solicitantes protegidos por las visas I, T y U. Esto, a pesar de que la mayoría cuenta con permisos de trabajo, licencias y número de Seguro Social válido.

Visa U

La visa U es un estatus migratorio temporal de cuatro años en Estados Unidos para víctimas de ciertos crímenes que sufrieron abuso físico o mental y colaboran con las autoridades, por lo que ofrece protección contra la deportación, permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente (Green Card) después de tres años.

Lea más: ¿Puede Elon Musk comprar países? Se revela todo lo que podría adquirir con su enorme fortuna

Visa T

Por su parte, la visa T en los Estados Unidos permite a las víctimas de trata de personas (laboral o sexual) residir y trabajar legalmente en ese país por cuatro años. Este visado busca proteger, dar estabilidad y ayudar en la investigación de crímenes, con opción de solicitar la residencia permanente (Green Card) después de los tres años.

Visa I

Mientras tanto, la visa I de EE. UU. es un visado de no inmigrante diseñado para representantes de medios de comunicación, como prensa, radio, cine o televisión, que viajan para trabajar temporalmente en su profesión y mantienen oficina en el extranjero. Por ello, requiere demostrar la intención de realizar actividades informativas legítimas.

El Proyecto 2025

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Proyecto 2025 pone en la mira los visados U y T, por lo que sugiere su eliminación bajo el argumento de que los inmigrantes con estas visas “se victimizan” para obtener beneficios en los Estados Unidos. Por ello, parece que el plan ya influye en las detenciones de los beneficiarios.

A su vez, el mismo proyecto cuestiona detalles clave de la visa I, ya que, aunque su propósito es cubrir eventos noticiosos, filmaciones o actividades periodísticas —no entretenimiento general—, el Gobierno de EE. UU. considera que periodistas extranjeros llegan al país para criticar las acciones del presidente estadounidense Donald Trump.