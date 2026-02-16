“Los extraterrestres son reales, pero no los he visto“: ¿Qué dijo Barack Obama sobre el Área 51?

Durante la mañana del pasado domingo 15 de febrero, el exmandatario de Estados Unidos Barack Obama fue entrevistado por el comentarista político Brian Tyler Cohen, quien abordó uno de los temas más recurrentes sobre el mandato presidencial del abogado hawaiano: La existencia de los extraterrestres y su relación con los humanos.

A lo largo de la entrevista, Obama confirmó que los alienígenas “son reales”. Sin embargo, el expresidente estadounidense dejó claro que nunca los ha visto personalmente, por lo que decidió hablar sobre las supuestas instalaciones secretas del Área 51, un destacamento aislado controlado por la Fuerza Aérea en el sur del estado de Nevada.

Aunque Obama insistió en que la información oficial disponible sobre objetos voladores no identificados, más conocidos por el acrónimo ovnis, sigue siendo “muy limitada”, el político de 64 años dijo que no existen “seres escondidos“ en el Área 51. No obstante, se negó a revelar el principal objetivo de la base, que sigue siendo indeterminado.

El intenso secretismo que rodea a la base se ha convertido en objeto de interés y en la principal causa de teorías de conspiración sobre los ovnis. A pesar de ello, con base en las evidencias históricas, es probable que en el Área 51 se lleven a cabo investigaciones con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales.

Ovnis y el Área 51

El expresidente Barack Obama reveló que, durante su mandato de ocho años, el acceso a los datos sobre ovnis estaba restringido por protocolos de seguridad muy estrictos, por lo que, aunque el Área 51 no ha sido declarada como una base secreta, todas las investigaciones del lugar están clasificadas como de alto secreto en EE. UU.

Asimismo, el exmandatario explicó que, de haber alguna instalación subterránea secreta con extraterrestres, sería “una conspiración enorme”, capaz de ocultarla incluso al presidente de Estados Unidos. Por ello, señaló que cualquier evidencia de vida extraterrestre probablemente se mantendría bajo estricto control y con divulgación gradual.

Conforme a lo expuesto por el demócrata nacido en la ciudad de Honolulu, el Gobierno de los Estados Unidos debería analizar primero las implicaciones científicas y de seguridad antes de exponer los supuestos ovnis a la opinión pública, dado que aún no existe evidencia clara de que los extraterrestres hayan tenido contacto con la Tierra.

Ante esta situación, Obama recordó que, al asumir la presidencia en enero del 2009, una de las primeras preguntas que se hizo fue: “¿Dónde están estos extraterrestres?”, lo cual refleja la curiosidad que millones de personas sienten sobre la vida fuera de nuestra Tierra y las teorías de conspiración que la han acompañado durante varios siglos.

¿Los extraterrestres son un secreto?

Al final de la conversación, Obama aseguró que los extraterrestres no son ningún secreto: “No hay ningún complejo subterráneo, a menos que haya una conspiración enorme y lo hayan escondido hasta del presidente”. Sin embargo, según el expresidente, los extraterrestres podrían existir, pero no hay pruebas oficiales de contacto claro.

Frente a este escenario, las declaraciones del exmandatario estadounidense alimentaron los debates públicos sobre la existencia de vida extraterrestre, aunque para Barack Obama estos temas son un reflejo del interés por saber qué hay más allá de nuestro planeta, y concluyó que la ciencia continuará buscando respuestas para la sociedad.