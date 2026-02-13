Metanfetaminas y marihuana: Desarticulan una red de narcotráfico entre Guatemala y El Salvador

Durante la madrugada de este viernes 13 de febrero, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), junto con la Policía Nacional Civil salvadoreña (PNC), ejecutó un operativo contra los sujetos que integran una estructura dedicada al narcotráfico internacional de metanfetaminas, cocaína y marihuana, principalmente en Centroamérica.

De acuerdo con las investigaciones y los reportes de la FGR y la PNC de El Salvador, esta estructura criminal opera internacionalmente y uno de los principales proveedores de droga era el ciudadano guatemalteco Luis Alfredo Zuleta, quien fue asesinado el pasado jueves 31 de octubre del 2024 en la ciudad de Guatemala, hace más de un año.

Según las autoridades de El Salvador, Luis Alfredo Zuleta coordinaba el ingreso de droga con otro cabecilla de la estructura criminal, William Leiva Hernández, un ciudadano salvadoreño que cumple condena en prisión por tráfico ilícito, luego de ser capturado en Santa Tecla en septiembre del 2025 y condenado a 28 años de cárcel.

La FGR, en el municipio salvadoreño de La Libertad Sur, logró que William Leiva Hernández fuera condenado por tráfico ilícito, en modalidad de concurso real, y casos especiales de lavado de dinero y activos, luego de ser detenido cuando viajaba a bordo de un vehículo que transportaba cocaína con un valor de US$26 mil (Q199 mil 425).

Red de narcotráfico en El Salvador y Guatemala

Conforme a lo expuesto por la FGR y la PNC de El Salvador, en esta organización criminal también participan un médico y una enfermera que proveían medicamentos utilizados para adulterar la droga que distribuían, dado que, tras la detención de Hernández, se realizaron registros en su vivienda, donde se encontraron distintas pruebas.

En la vivienda del imputado se encontró, en una caja fuerte, cocaína con un valor económico de US$94 mil (Q721 mil), así como otros tipos de droga, medicamentos controlados y más de US$25 mil (Q191 mil 755) en efectivo, cuya procedencia legal William Leiva Hernández no pudo justificar, por lo que se le asoció con narcotráfico.

Lea más sobre los experimentos de SpaceX: ¿Cómo ver en vivo la llegada del Crew-12 al espacio?

Frente a este escenario, las autoridades efectuaron varios allanamientos que dieron como resultado el decomiso de metanfetaminas, cocaína, marihuana y 108 cajas de medicamentos controlados. Además, se incautaron US$30 mil en efectivo, varios carros, dispositivos electrónicos y documentos que ayudarán a fortalecer la investigación.

Hasta el momento, los capturados en el operativo de la FGR son los ciudadanos salvadoreños: Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate.

Se incautaron varios automóviles de años recientes, dispositivos electrónicos y documentación. (Foto Prensa Libre: X@FGR_SV)

Procesados por delitos

De conformidad con la Fiscalía General de la República de El Salvador, todos los capturados por la Policía Nacional Civil salvadoreña serán procesados por narcotráfico ilícito, cooperación en el delito de tráfico de drogas, agrupaciones ilícitas, cohecho activo y cohecho impropio, por lo que podrían llegar a pasar hasta dos décadas de cárcel.

Ante esta situación, el Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Salud de El Salvador detectó medicamentos y otras sustancias como adulterantes en cargamentos de cocaína y drogas sintéticas decomisadas. Sin embargo, estos hallazgos corresponden a los análisis químicos y no a investigaciones penales contra profesionales de la salud.