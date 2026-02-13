8 meses para experimentos de SpaceX: ¿Cómo ver en vivo la llegada del Crew-12 al espacio?

Durante la madrugada de este viernes 13 de febrero, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) decidió enviar a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI), por lo que este será el último equipo encargado de una gran investigación en el laboratorio de la órbita terrestre baja.

El despegue desde Cabo Cañaveral, situado en la costa este del estado de Florida y conocido por ser, desde diciembre de 1950, el principal centro de actividades espaciales de los Estados Unidos, tuvo lugar a las 5.00 horas, a bordo de un cohete de SpaceX, una empresa privada de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial.

Se espera que el equipo de cuatro astronautas llegue a la Estación Espacial Internacional el próximo sábado 14 de febrero a bordo del cohete Falcon 9, un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas diseñado y fabricado por SpaceX, que utiliza como propelentes queroseno densificado para cohetes y oxígeno líquido.

Ante esta situación, la NASA tomó la decisión de transmitir en vivo la llegada y la bienvenida del Crew-12 de SpaceX a la Estación Espacial Internacional (EEI), por lo que cualquier persona del mundo será capaz de observar la llegada de los cuatro astronautas a la nave espacial de 109 metros, prevista alrededor de las 12 horas de Guatemala.

¿Dónde y cómo ver en vivo la llegada del Crew-12 a la EEI?

Luego de haber despegado desde Cabo Cañaveral este viernes 13 de febrero a las 5.15 horas, la nave SpaceX Dragon de Crew-12 está programada para acoplarse al laboratorio orbital el próximo sábado 14 de febrero. Por eso, su llegada será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la NASA, que ya programó el evento.

Frente a este escenario, la población mundial podrá ver la llegada de los astronautas de la NASA, Jessica Meir y Jack Hathaway; de la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot, y del cosmonauta de Roscosmos, Andrey Fedyaev, quienes pasarán los próximos ocho meses en órbita terrestre baja en la misión SpaceX Crew-12.

Conforme a lo expuesto por la NASA, durante su estancia de 248 días, los cuatro astronautas realizarán diversos experimentos científicos y demostraciones tecnológicas para fomentar la vida en la Tierra y en órbita. “Impulsarán nuestro viaje de regreso a la Luna, Marte y más allá”, agregó el fundador de SpaceX, el inversor sudafricano Elon Musk.

“Dejamos la Tierra, pero la Tierra no nos ha dejado a nosotros. Cuando observamos nuestro planeta desde fuera, comprendemos enseguida que estamos todos interconectados. Somos una sola humanidad”, aseveraron la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev, quienes reemplazan a una tripulación que regresó a la Tierra.

Experimentos de microgravedad en el cuerpo humano

Durante sus ocho meses en el puesto orbital de la EEI, los cuatro astronautas realizarán numerosos experimentos, incluida la investigación sobre los efectos de la microgravedad en sus cuerpos. Por ello, la estadounidense Meir, bióloga marina que ha estudiado animales en ambientes extremos, será la comandante de la tripulación.

Asimismo, estos cuatro astronautas reemplazan a una tripulación que regresó a la Tierra a principios de enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial. Sin embargo, ni la NASA ni SpaceX han ofrecido más detalles sobre la emergencia médica que motivó el retorno de ese equipo espacial.