Convocatoria para frenar a China: ¿Quiénes son los invitados a la cumbre presidencial de Trump?

Durante la tarde del pasado miércoles 11 de febrero, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió convocar a una cumbre presidencial en la ciudad de Miami, Florida, el próximo sábado 7 de marzo para intentar "articular un bloque regional que sea capaz de desarmar la ofensiva de China en los países de Latinoamérica".

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The Washington Post, los presidentes que fueron invitados por Donald Trump "exhiben una manifiesta sintonía ideológica" con el mandatario republicano, por lo que deberán aparecer públicamente como los principales socios estratégicos del magnate neoyorquino en América Latina.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, la cumbre que se realizará en Miami, Florida, tiene un solo objetivo geopolítico: Desarmar el plan diseñado por el mandatario chino Xi Jinping, quien presuntamente planea controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en Latinoamérica.

Ante esta situación, la administración republicana de Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se menciona la Doctrina Monroe, postura formulada por el Gobierno de los Estados Unidos en diciembre de 1824 con la que buscaba asegurar la influencia estadounidense y evitar la expansión europea o asiática en esta región.

Invitados a la cumbre de Trump

Hasta el momento, ya se dio a conocer públicamente el listado de invitados por Donald Trump, aunque se desconoce si es el completo. En ella figuran el presidente argentino Javier Milei; el paraguayo Santiago Peña; el boliviano Rodrigo Paz; el salvadoreño Nayib Bukele; el ecuatoriano Daniel Noboa, y el hondureño Nasry Asfura.

Argentina - Javier Milei

La relación entre Milei y Trump atraviesa un momento de máxima sintonía política y estratégica, dado que el argentino ha elogiado el liderazgo del neoyorquino, y el presidente estadounidense ha expresado su apoyo a la gestión del porteño al calificarlo como un "líder fantástico" que ha devuelto la estabilidad a la economía argentina.

Paraguay - Santiago Peña

La relación entre Santiago Peña y Donald Trump se ha consolidado como una alianza estratégica clave en Latinoamérica, marcada recientemente por la participación de Paraguay en algunas iniciativas de paz globales, en las que el nacido en Asunción ha asumido un rol activo en la política exterior respecto del conflicto en Medio Oriente.

Bolivia - Rodrigo Paz

Desde el triunfo electoral de Rodrigo Paz en octubre del 2025, el mandatario boliviano y Donald Trump han mantenido una relación diplomática muy cercana, ya que el sudamericano ha gestionado el apoyo de la administración republicana para garantizar el suministro de carburantes en Bolivia y estabilizar la crisis económica de la nación.

El Salvador - Nayib Bukele

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en el 2025, la relación entre el neoyorquino y el salvadoreño Nayib Bukele se ha consolidado como una de las alianzas estratégicas más estrechas en el hemisferio, centrada en la seguridad y el control migratorio, en la que ambos han defendido las políticas de "mano dura" contra el crimen.

Ecuador - Daniel Noboa

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente estadounidense Donald Trump, mantienen una relación estrecha marcada por la cooperación en seguridad y comercio, dado que ambos gobiernos trabajan en un acuerdo marco de comercio que reduciría aranceles en sectores clave como la maquinaria y los productos agrícolas.

Honduras - Tito Asfura

En noviembre del 2025, Donald Trump apoyó abiertamente la candidatura de Asfura durante las elecciones hondureñas, en las que lo calificó como un "aliado de la libertad" e incluso amenazó con retirar la ayuda económica a Honduras si su "amigo" no resultaba ganador, dado que ambos mantienen una estrecha alianza política e ideológica.