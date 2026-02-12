¿Fue un error? El Servicio de Impuestos de EE.UU compartió datos de miles de migrantes con el ICE

Durante la mañana de este jueves 12 de febrero, el diario estadounidense The Washington Post informó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió indebidamente información fiscal confidencial de miles de contribuyentes con los agentes de inmigración, lo que vulnera las protecciones legales sobre la confidencialidad de los datos.

Conforme a lo expuesto por el Post, al menos tres fuentes familiarizadas con la situación dijeron al periódico que el IRS "divulgó por error" información privada de miles de contribuyentes cuando compartió los datos requeridos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poder ubicar a decenas de inmigrantes indocumentados.

Esto se debe a que, a finales de mayo del 2025, el IRS acordó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entregar datos confidenciales sobre las personas que enfrentan órdenes de deportación y que están bajo investigación criminal federal, incluido el delito de no abandonar la nación.

Esta estrategia tiene como principal objetivo incrementar las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la colaboración entre el IRS, el DHS y el ICE recibió decenas de demandas en varios tribunales de todo el país, lo que obligó al Servicio de Impuestos Internos a detenerla.

¿Compartió datos por error?

A finales de junio del 2025, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó las direcciones de más de un millón de personas. No obstante, la agencia tributaria compartió los datos de aproximadamente 47 mil personas, de acuerdo con los registros judiciales, por lo que únicamente recibió el 4% de la información solicitada por el DHS y el ICE.

Asimismo, el IRS confirmó el informe de The Washington Post en una presentación judicial relacionada con una querella presentada contra el acuerdo. Dottie Romo, directora de Riesgos y Control de la agencia tributaria, declaró en una declaración jurada ante un tribunal que el IRS entregó información confidencial de contribuyentes.

Según el Post, el IRS proporcionó datos confidenciales de miles de personas, a pesar de que el DHS no entregó información suficiente para identificar a los indocumentados; considerando que, durante años, inmigrantes han pagado impuestos con garantías del Gobierno federal de que, al hacerlo, no se convertirían en blanco de las autoridades.

Frente a este escenario, la legislación impone límites a la divulgación de información fiscal, que incluyen barreras al intercambio de datos dentro del Gobierno federal. Por lo tanto, se comenzarán a tomar más medidas para prevenir la difusión y asegurar la eliminación adecuada de cualquier dato proporcionado a las autoridades migratorias.

¿Qué pasará con la información filtrada?

Luego de que el IRS admitió haber entregado indebidamente información fiscal confidencial de miles de contribuyentes a agentes de inmigración, con lo que rompió las estrictas leyes de privacidad que protegen a quienes declaran impuestos en este país, la agencia asegura que trabaja para que el DHS elimine la información obtenida.

Esto se debe a que la ley prohíbe compartir datos tributarios entre agencias federales sin una justificación legal y el IRS entregó información de aproximadamente 47 mil personas al Departamento de Seguridad Nacional de forma indebida. Por ello, el Servicio de Impuestos Internos debe evitar que esta sea difundida lo más pronto posible.