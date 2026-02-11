Suspenden indefinidamente el procesamiento de los visados: ¿Qué pasará con las visas de trabajo?

A finales de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó la decisión de interrumpir indefinidamente el procesamiento de visas de inmigración para los ciudadanos de 75 naciones, incluida Guatemala. Por ello, surgió la duda de qué pasará con todos los visados de trabajo en esa nación, como es el caso de la visa H-1B.

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el congelamiento del procesamiento de visados se debe a la probabilidad de que personas de estas 75 naciones soliciten asistencia del Estado tras su ingreso a ese país, por lo que podrían convertirse en una carga.

Sin embargo, en medio de la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en el territorio de los Estados Unidos surgió una duda muy recurrente: ¿Qué pasará con los visados de trabajo? Donde la respuesta depende del tipo de visa, ya que no todas son iguales y sus características varían.

De acuerdo con el abogado de inmigración Jesús Reyes, las visas de trabajo temporales para no inmigrantes, como la H-1B y la L, continuarán procesándose con normalidad, incluso para personas de estos 75 países, ya que estas autorizaciones permiten trabajar en Estados Unidos sin intención de obtener la residencia permanente.

Visas de trabajo inmigrantes y no inmigrantes

A diferencia de las visas de trabajo temporales H-1B y L, que son visados de no inmigrante en los Estados Unidos y permiten a los empleadores contratar a los extranjeros para las ocupaciones especializadas, existen otras visas de inmigrante, como la EB, que conducen a la residencia permanente y están siendo afectadas por esta suspensión.

No todos los visados de trabajo están suspendidos en el territorio de los Estados Unidos, por lo que esta diferencia es clave para quienes evalúan opciones laborales y migratorias en este momento de mucha incertidumbre. Por ello, es importante recibir orientación personalizada sobre cada caso para analizar todas las alternativas legales.

Lea más: ¿La boda en el concierto de Bad Bunny era real? Esto reveló el pastor que estuvo en el Super Bowl

Visas de trabajo no afectadas por la suspensión

La visa H-1B es un visado de no inmigrante en los Estados Unidos que permite a los empleadores contratar extranjeros para ocupaciones especializadas por hasta seis años. Requiere título universitario, patrocinio , el pago del salario prevaleciente y, a menudo, entra en una lotería anual debido a los límites numéricos.

es un visado de no inmigrante en los Estados Unidos que permite a los empleadores contratar para ocupaciones especializadas por hasta seis años. Requiere , el pago del salario prevaleciente y, a menudo, entra en una lotería anual debido a los límites numéricos. La visa L-1 es un visado de no inmigrante en EE. UU. que permite a las empresas transferir a empleados ejecutivos o con conocimientos especializados desde una sucursal extranjera a otra en Estados Unidos. Requiere que el empleado haya trabajado al menos un año continuo en la empresa durante los tres años anteriores.

Visas de trabajo afectadas por la suspensión

Los visados EB-1, EB-2 y EB-3 son vías de inmigración basadas en el empleo para obtener la residencia permanente en el territorio de los Estados Unidos. A esta residencia se le conoce como Green Card (Tarjeta Verde), nombre en inglés del documento de identidad para los residentes de EE. UU. que no poseen la nacionalidad estadounidense.

La EB-1 está destinada a personas con habilidades extraordinarias o a ejecutivos, por lo que se obtiene con mayor rapidez y sin certificación laboral. Por su parte, la EB-2 es para profesionales con posgrados o con opción de exención por interés nacional; y la EB-3, para trabajadores calificados, profesionales y otros empleados con oferta laboral.