Jueza bloquea ley de California: ¿Pueden los agentes migratorios usar máscaras en redadas?

Durante la noche del pasado lunes 9 de febrero, una jueza federal de los Estados Unidos bloqueó una ley del estado de California que iba a prohibir a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cubrirse el rostro durante las operaciones migratorias, como las redadas y las deportaciones.

El uso de máscaras por parte de algunos agentes del ICE fuertemente armados, como parte de la campaña de represión migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, provocó múltiples críticas de líderes locales de ciudades gobernadas por los demócratas, principalmente en Minneapolis, Minnesota, donde las protestas continúan.

Sin embargo, la jueza federal Christina Snyder consideró que la normativa firmada en septiembre en California y conocida a nivel nacional como la “Ley contra la policía secreta” es discriminatoria, debido a que no se aplica también a los agentes del orden estatales. A pesar de ello, estableció que los oficiales deben mostrar su identificación.

“La prohibición propuesta discrimina ilegalmente a los agentes federales”, escribió Snyder, por lo que la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se atribuyó una victoria en plataformas digitales después de que el Departamento de Justicia rechazara la ley, lo que suspendió su entrada en vigor en todo el territorio estadounidense.

Controversia por máscaras del ICE

“Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y siempre respaldaremos a nuestros grandes agentes federales”, dijo Bondi en un comunicado, en el que también criticó la medida de la jueza federal Christina Snyder, que exige a los agentes mostrar su identificación y su número de placa.

Ante esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó que el tribunal ratificó ese requisito para difundir lo que consideró una victoria parcial: “Un tribunal acaba de mantener la ley de California que exige a los agentes identificarse. Seguiremos defendiendo los derechos y nuestra democracia”, aseguró en la red social X.

Por su parte, dado que la jueza sugirió en su fallo que la prohibición sería constitucional si se ampliara para abarcar también a las fuerzas del orden estatales, el senador demócrata Scott Wiener, coautor de esta legislación, anunció que modificaría esta ley y propondrá una nueva prohibición que incluya a todos los funcionarios estatales.

No obstante, de acuerdo con Wiener, “no hay precedentes recientes en los Estados Unidos de una operación policial estadounidense que oculte de forma tan sistemática a miles de sus agentes ante el público”, una práctica que el Departamento de Seguridad Nacional considera muy importante para proteger a su personal del acoso en línea.

Agentes federales enmascarados

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, las imágenes y los videos de agentes federales del ICE enmascarados se han convertido en un punto de conflicto en las operaciones migratorias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien espera que se intensifiquen estas redadas.

Frente a este escenario, expertos advierten que el uso de máscaras cumple otro propósito: infundir miedo en las comunidades de inmigrantes, por lo que existe el riesgo de que se quiebren normas civiles en Estados Unidos, como la rendición de cuentas y la confianza entre la policía y la ciudadanía, que se ha mostrado en contra de estos actos.