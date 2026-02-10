¿La boda en el concierto de Bad Bunny era real? Esto reveló el pastor que estuvo en el Super Bowl

La presentación del cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX duró casi catorce minutos, durante los cuales el artista nacido en Bayamón fue capaz de cantar, bailar y emocionar a millones de personas que esperaban el espectáculo.

El concierto del productor discográfico estuvo cargado de simbolismo latinoamericano, desde la vestimenta de los bailarines hasta los distintos escenarios que se mostraron en pantalla. Sin embargo, aunque Bad Bunny llegó a subirse a un poste de electricidad, el momento más comentado de la velada fue una boda durante la cual Benito cantó.

Para muchos, el casamiento era simplemente parte de una historia que el Conejo Malo intentaba contar, debido a que el espectáculo comenzó con una pedida de mano y la boda también sirvió para mostrar uno de los momentos más latinos: Ver a un niño dormido entre dos sillas, mientras la celebración seguía hasta altas horas de la noche.

No obstante, varias horas después de haber finalizado la presentación, salió a la luz que la pareja que se casó en el estadio Levi’s, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, había invitado al cantante puertorriqueño a su boda, pero en su lugar recibió una invitación para aparecer en el escenario con él, frente a millones de personas.

¿La boda en el show de Bad Bunny fue real?

Conforme a lo expuesto por Antonio Reyes, pastor latinoamericano que reside en la ciudad de Los Ángeles y que fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Telemundo luego de haber participado en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, la pareja sí se casó en directo en el escenario.

Hacia la mitad del espectáculo, una pareja vestida de blanco se besó delante del pastor Antonio Reyes, oficiante vestido de negro. La multitud se separó al cabo de un momento para dejar ver a Lady Gaga, quien bailó con Bad Bunny su canción “Baile inolvidable”, en una escena que recordaba a un banquete de boda, con pastel incluido.

Según Reyes, esa pareja había invitado a Bad Bunny a su boda real, pero, en respuesta, recibió una invitación para formar parte de su espectáculo durante el medio tiempo y se casó allí, con Benito como testigo y su firma en el certificado de matrimonio. Asimismo, el pastor fue contactado por una amiga para realizar un casamiento secreto.

“Un día no hace mucho, recibí una llamada de una amiga pidiéndome que sirviera de pastor en un matrimonio. El detalle es que la amiga no me dijo quién se casaba, así que yo asumí que era una celebridad”, agregó Antonio, quien mencionó que el novio se llamaba Tommy y la novia, Ellie, a quienes conoció una semana antes del gran concierto.

El privilegio de poder ser parte del espectáculo

“No era solo una actuación. Fue un evento hermoso y muy real en el que una pareja tuvo un momento de alegría y se dio el sí frente al mundo”, añadió el pastor, quien mencionó que, unas horas antes del concierto, se realizó una ceremonia mucho más formal en la que Bad Bunny fue testigo del casamiento y se sintió emocionado por ellos.

“Fue un momento monumental. En un contexto donde la narrativa principal es la desesperanza o la desunión, creo que el mensaje que Benito transmitió conecta con los latinoamericanos en los Estados Unidos. Es hora de empezar a compartir más amor y, por eso, para mí fue un privilegio haber podido participar en este evento”, concluyó.