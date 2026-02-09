¿Qué famosos estuvieron en la “casita” de Bad Bunny durante el espectáculo del Super Bowl?

De acuerdo con las propias palabras del cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, su último disco Debí tirar más fotos es su álbum más personal, por lo que presentarse en el Super Bowl con esta producción “fue un momento muy importante y muchísimo más especial”.

Para el actor y luchador nacido en el municipio de Bayamón, el hecho de que su consagración en el escenario internacional se haya producido tras el lanzamiento de DTMF, un álbum firmemente arraigado en su Puerto Rico natal, demuestra que la música latinoamericana está tomando el control de una industria que alguna vez la menospreció.

Es por esta razón que el productor discográfico de 31 años tomó la decisión de llevar la esencia de toda Latinoamérica a uno de los escenarios más estadounidenses que han existido, el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl, el compromiso final del campeonato de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Bad Bunny no estuvo solo, debido a que, además de contar con el apoyo de miles de latinoamericanos en todo el mundo, el Conejo Malo decidió invitar a algunas celebridades latinas para que disfrutaran del álbum, el cual incluye instrumentos en directo y ritmos tradicionales puertorriqueños como la plena, la bomba y la salsa.

La casita de Bad Bunny

Desde que comenzó la gira internacional de Bad Bunny con DTMF, en marzo del 2025, la famosa “casita” del Conejo se ha convertido en un elemento central de la escenografía del puertorriqueño, ya que la pequeña casa de madera pintada de rosa rinde homenaje a sus raíces en Puerto Rico y a la arquitectura local de la isla caribeña.

La “casita” se volvió tendencia mundial tras su aparición en el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LX, donde funcionó como un área VIP exclusiva. Sin embargo, de acuerdo con Bad Bunny, la pequeña estructura representa la resistencia y la identidad cultural puertorriqueña, inspirada en las viviendas de sectores populares de la isla.

Lea más: ¿Qué decía el balón que portaba Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX?

Durante su gira, la casita suele ubicarse en un extremo del escenario o en medio del público, lo que permite que quienes tienen boletos económicos puedan verlo de cerca durante esa parte del espectáculo. Por ello, decenas de personas se preguntaban quiénes iban a acompañar a Benito durante la presentación más importante de su carrera.

En esta ocasión, las personalidades elegidas fueron la cantante colombiana Karol G, el actor chileno Pedro Pascal, la compositora puertorriqueña Young Miko, la actriz mexicoamericana Jessica Alba y la rapera estadounidense Cardi B, quienes fueron vistas dentro de la estructura durante la transmisión internacional del Super Bowl LX.

La influencia latina en EE. UU.

Además de los previamente mencionados, en el escenario secundario de la casa puertorriqueña dentro de la puesta en escena de Benito también estuvieron Lady Gaga, Ricky Martin, Alix Earle, David Grutman y Ronald Acuña, quienes aparecieron de manera visual en el escenario como parte de la celebración cultural y festiva del espectáculo.

Asimismo, la artista italoamericana Lady Gaga y el compositor puertorriqueño Ricky Martin tuvieron una participación mucho más activa que los demás, debido a que ambos cantaron y acompañaron a Bad Bunny en su presentación, por lo que su presencia ha sido interpretada como una mezcla de culturas en el territorio estadounidense.