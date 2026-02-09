¿Qué decía el balón que portaba Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX?

Durante la tarde del domingo 8 de febrero, el cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, transformó el escenario del Super Bowl —el partido final del campeonato de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL)— en una colorida alabanza a todos los países latinoamericanos.

“¡Qué rico es ser latino!”, gritó el actor y luchador nacido en el municipio de Bayamón, quien decidió cargar su presentación con múltiples referencias a su Puerto Rico natal. Así, logró reafirmar —sobre uno de los escenarios más estadounidenses de todos— su dominio absoluto de la herencia hispana en el territorio de los Estados Unidos.

Esto se debe a que el productor discográfico, quien se identifica como un conejo malo, abrió el escenario del evento deportivo más visto de los Estados Unidos con el éxito “Tití me preguntó”, un dembow de reguetón y trap latino marcadamente latinoamericano, aunque vestido con un traje que simulaba una equipación de futbol americano.

Por lo tanto, con un grito de guerra y cargando bajo el brazo un balón de futbol americano, Bad Bunny logró deleitar a miles de espectadores a nivel internacional con algunos de sus mayores éxitos, como “Yo perreo sola”, una canción que dedicó a todas las mujeres que quieren salir a la pista de baile tranquilas, sin que nadie las moleste.

Bad Bunny: Símbolo de la diversidad en EE. UU.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí, y tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, agregó Bad Bunny durante su show, en el que también se llevó a cabo una boda entre, presuntamente, una persona migrante y un estadounidense.

Con una puesta en escena latinoamericana, el Conejo Malo se convirtió en una especie de símbolo de la diversidad de los Estados Unidos, ya que uno de los momentos de protesta silenciosa que no pasaron desapercibidos fue la incorporación de una plantación de bananos al escenario, en referencia a la empresa Chiquita Brands International.

La heredera de la United Fruit Company —una compañía líder en la producción y distribución de bananos— es históricamente conocida como El Pulpo, debido a que dominó la política y economía de Centroamérica durante el siglo XX, y estuvo implicada en la masacre de las bananeras en Colombia y en el golpe de Estado en Guatemala (1954).

A pesar de eso, la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl ha sido considerada políticamente correcta, aunque estuvo cargada de mensajes: Como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al Conejo mientras sujetaba una bandera de su nación y cantaba “El Apagón”.

¿Qué decía el balón de Bad Bunny?

Durante su presentación en el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny concluyó su actuación sosteniendo un balón de con la frase “Together, we are America” —en español, “Juntos somos América”— impresa en él, como símbolo de unidad entre los países de todo el continente americano, y no solo de Estados Unidos.

Esto obedece a que los estadounidenses se hacen llamar a sí mismos “americanos”, dado que en inglés Estados Unidos se denomina United States of America. Por ello, su población adoptó únicamente la parte final, obviando por completo que América es un continente entero, no solamente la nación norteamericana más grande de esa región.