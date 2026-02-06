¿Aeropuerto Trump? El presidente quiere que los centros lleven su nombre a cambio de más fondos

Durante la noche del jueves 5 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le comunicó a Chuck Schumer, político demócrata y senador senior de EE. UU. por Nueva York, que estaba dispuesto a levantar la congelación de "miles de millones de dólares" en fondos para proyectos que mejoren la infraestructura neoyorquina.

Sin embargo, de acuerdo con Schumer, quien también se desempeña como Líder de la Mayoría del Senado, había una condición. A cambio del dinero de los fondos congelados, el senador neoyorquino debía aceptar cambiar el nombre de la Estación Penn y del Aeropuerto Internacional Dulles en honor al presidente Donald Trump.

Conforme a lo expuesto por la cadena de noticias estadounidense CNN, la sorprendente oferta del presidente Donald Trump fue rápidamente rechazada por el senador Chuck Schumer, quien le dijo al mandatario republicano que no tenía la autoridad “para cumplir con una solicitud tan poco convencional”, como la que estaba pidiendo.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump ha seguido reteniendo los más de US$16 mil millones destinados al proyecto Gateway (Pórtico, en español), planificado desde diciembre del 2016, cuyo principal objetivo es conectar a los estados de Nueva York y Nueva Jersey mediante un nuevo túnel ferroviario bajo el famoso río Hudson.

¿La suspensión de fondos es ilegal?

Según el senador senior Chuck Schumer, tanto Nueva York como Nueva Jersey están demandando a la administración del presidente Donald Trump por la congelación de los fondos, debido a que las autoridades de ambos estados alegan, mediante una denuncia presentada este viernes 6 de febrero, que la suspensión de los fondos es ilegal.

Frente a este escenario, Chuck Schumer considera que este episodio ofrece una nueva perspectiva sobre el esfuerzo, cada vez mayor, del presidente Donald Trump por asegurar un lugar destacado en la historia de los Estados Unidos, por lo que constantemente trata de bautizar con su nombre “casi todo lo que le rodea a él y a su familia”.

Desde su regreso al poder en la Casa Blanca, en enero del 2025, el mandatario republicano ha presentado numerosas iniciativas que llevan su propio nombre, entre ellas la famosa Tarjeta Dorada de Donald Trump, que desde comienzos del 2026 ofrece a los extranjeros una vía costosa (US$1 millón) para obtener la ciudadanía estadounidense.

Asimismo, recientemente surgió el sitio web Trump Rx, que ofrece medicamentos recetados a precios mucho más bajos, así como un nuevo buque acorazado de la clase Donald Trump, diseñado para consolidar la política exterior de los Estados Unidos, “de la paz a través de la fuerza”, en los años venideros, al menos hasta enero del 2029.

Los objetivos de Trump

A partir de su segundo año de mandato presidencial, Donald Trump ha puesto en su mira objetivos aún mayores que los iniciales, debido a que en enero del 2026 propuso sumar su nombre al Instituto Estadounidense de la Paz y, unas semanas después, dijo que pretende rebautizar el Centro John F. Kennedy de las Artes, en Washington D. C.

Aun así, de conformidad con lo expresado por el senador Chuck Schumer, la propuesta que Trump le realizó es la “más audaz hasta la fecha”, principalmente porque en esta ocasión intentó aprovecharse del futuro de un gigantesco proyecto de infraestructura en Nueva York para satisfacer sus propios deseos. “Sencillamente, es patético”, agregó.