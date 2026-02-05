Cronología de la desaparición en Alabama: Crece el temor por madre guatemalteca y sus dos hijos

Desde la noche del pasado sábado 31 de enero, la ciudad de Mobile, Alabama, se encuentra en el centro de una investigación, debido a que la Oficina del Sheriff del Condado de Theodore y agentes federales trabajan para localizar a una madre guatemalteca de 40 años, identificada como Aurelia Choc Cac, y a sus hijos, Niurka y Anthony.

Frente a este escenario, y tras cuatro días de búsqueda, crece el temor por la familia guatemalteca, luego de que los investigadores encontraran lo que describieron como indicios de una pelea sangrienta dentro de su residencia, donde, de acuerdo con la estación aliada a Fox, WALA-TV News, los tres desaparecidos fueron vistos por última vez.

Conforme a lo expuesto por diversos medios estadounidenses, la familia guatemalteca desapareció sin previo aviso tras la última vez que se vio a la madre el 30 de enero, por lo que la situación desencadenó una búsqueda urgente que involucró a varias agencias, las cuales han descubierto nuevos detalles sobre el posible paradero de Choc.

Asimismo, una llamada al 911, el número único de emergencias en el territorio de los Estados Unidos, reveló nuevos datos sobre el momento en que el vecino, Maurice Simmons, se dio cuenta de que algo andaba mal con esa familia, unas horas después de que Aurelia no se presentara a trabajar como pintora para un subcontratista local.

Cronología de la desaparición en Mobile

Viernes 30 de enero

Durante la tarde del pasado viernes 30 de enero, alrededor de las 15.00 horas, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile aseguró que Aurelia Choc Cac, su hija adolescente de 17 años, Niurka Zuleta Choc, y su hijo de 2, Anthony García Choc, fueron vistos por última vez en su residencia, ubicada en la ciudad de Theodore, Alabama.

Posteriormente, alrededor de las 19.30 horas de ese viernes 30 de enero, el vecino de Aurelia Choc Cac, Maurice Simmons, le confirmó al Departamento de Policía que vio por última vez a la madre guatemalteca de 40 años, quien presuntamente nunca mencionó tener la intención de salir con sus hijos esa noche ni en la mañana del sábado.

Sábado 31 de enero

En el transcurso de la mañana del pasado sábado 31 de enero, el vecino Maurice Simmons llamó al número de emergencia, 911, después de que Aurelia Choc Cac no se presentó a trabajar como pintora para un contratista local en Alabama, y nadie respondiera a la puerta de la residencia ni a los teléfonos celulares personales de la familia.

A lo largo de la tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile fue enviada a la casa de Aurelia Choc, ubicada en el área de Theodore, por una desaparición sospechosa. Al llegar, los investigadores de la policía confirmaron que la casa se encontraba con manchas de sangre, en pequeñas cantidades, pero distribuidas en distintas habitaciones.

Domingo 1 de febrero

Durante la mañana del domingo 1 de febrero, la policía informó que el padre de Anthony García Choc, el hispano Juan Antonio García, fue detenido en las afueras de la ciudad de Amarillo, Texas, por órdenes de arresto pendientes por posesión de drogas. Sin embargo, también se le señala por los objetos faltantes en la residencia de Aurelia.

Catorce horas más tarde, luego de que los investigadores del caso interrogaron a Juan Antonio García, las autoridades locales anunciaron que el hispano ya no es considerado una persona de interés en la desaparición de su hijo y de su expareja, tras haber proporcionado una coartada valida para el viernes 30 y el sábado 31 de enero.

Miércoles 4 de febrero

La cadena de noticias estadounidense FOX10 News publicó detalles de la llamada al 911 del vecino Maurice Simmons, quien fue el primero en alertar sobre la desaparición. A su vez, las autoridades afirmaron que están revisando las grabaciones de vigilancia cercanas, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.