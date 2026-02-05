¿El iPhone 18 no llegará en el 2026? El dilema que se convirtió en la nueva apuesta de Apple

Cinco meses después del lanzamiento del iPhone 17, el diseño filtrado del iPhone 18 ha comenzado a circular en las redes sociales, por lo que nuevamente se ha generado un debate sobre si la innovación estética del teléfono inteligente es realmente necesaria o si la funcionalidad debe tomar el control en este nuevo ciclo de la empresa Apple.

Luego de varios años de rediseños y experimentos con distintos materiales, la empresa tecnológica multinacional parece estar lista para consolidar una fórmula que priorice la experiencia del usuario sobre el simple impacto visual. Sin embargo, este cambio podría afectar el calendario de Apple, al que tiene tan acostumbrados a sus usuarios.

Conforme a lo expuesto por Applesfera, un sitio web especializado dedicado exclusivamente al ecosistema de productos Apple, la próxima generación del iPhone no presentará cambios disruptivos a la vista, por lo que, para muchas personas, esto podría sonar a “más de lo mismo” de la empresa de tecnologías más grande del mundo.

No obstante, según Applesfera, la realidad es que el éxito masivo en ventas del iPhone 17 ha validado la estrategia de Apple “de no tocar lo que ya funciona”, por lo que el iPhone 18 seguramente mantendrá el mismo estilo, aunque no será idéntico a su predecesor, ya que la nueva versión buscará ofrecer una experiencia mucho más inmersiva.

I hope Apple gives us a black iPhone 18 Pro pic.twitter.com/nDC7dFIktW — Apple Hub (@theapplehub) February 5, 2026

Filtraciones del iPhone 18

Hasta el momento, Apple no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el iPhone 18, pero las filtraciones ya comenzaron a dibujar una especie de panorama que podría materializarse próximamente. El nuevo teléfono mantendría el mismo diseño, pero con los cambios donde realmente le importa a los usuarios: En el interior del dispositivo.

Lejos de una revolución estética, todo indica que Apple apostará por refinar una fórmula que ya ha demostrado funcionar, debido a que el iPhone 17 fue bien recibido y registró fuertes ventas a nivel internacional. Por ello, el iPhone 18 no tendría cambios drásticos en su diseño, al igual que sucedió en su momento con los iPhone 11 y 12.

De acuerdo con Fixed Focus Digital, un filtrador de tecnología conocido por anticipar lanzamientos de productos de Apple, el iPhone 18 dará un salto importante en el rendimiento, ya que estrenará el chip A20 Pro, un procesador fabricado con tecnología de dos nanómetros, lo que se traduciría en un teléfono más rápido y más eficiente.

El iPhone 18, presuntamente, estará mejor preparado para las funciones de inteligencia artificial, dado que el chip A20 Pro tendrá la capacidad de procesar tareas complejas, como la edición de fotos y videos. Asimismo, se prevé que la cámara frontal aumente a 24 megapíxeles, lo que beneficiaría las videollamadas y la grabación de contenido.

¿Cuándo anunciarán el iPhone 18?

Lo que antes era tan predecible en Apple puede estar a punto de cambiar, debido a que la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, fiel a su desfile de iPhones en septiembre desde el iPhone 5, está cerca de romper su propia tradición con un lanzamiento dividido, por lo que algunos modelos podrían llegar en el 2027.

De conformidad con La Manzana Mordida, un popular ecosistema de contenido digital especializado en el mundo Apple, el 2025 fue el último año en que Apple “hizo lo de siempre”: lanzar todos los tipos de iPhone juntos, dado que se prevé que el lanzamiento del nuevo iPhone 18 estará dividido entre septiembre del 2026 y marzo del 2027.

En consonancia con Fabián Fernández, cofundador de La Manzana Mordida, tener cinco modelos para salir al mercado es demasiado, incluso para Apple. Por ello, al dividir los lanzamientos, la compañía consigue mayor atención mediática, un mejor manejo del ciclo de ventas y dos campañas de mercadotecnia para investigar los mercados.