¿Quién es Ryan Routh? El hombre condenado a cadena perpetua por tratar de asesinar a Trump

Durante la mañana de este 4 de febrero, una jueza estadounidense en la ciudad de Miami sentenció a cadena perpetua a Ryan Routh por intentar matar a Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024, lo que constituyó el segundo intento de asesinato contra el republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Ante esta situación, el abogado de Ryan, Martin Roth, advirtió públicamente que apelará la condena de la jueza, que, además de la cadena perpetua, incluye 84 meses adicionales de prisión, debido a que no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado está muy cerca de cumplir los 60 años de edad (Routh tiene 58).

"Pienso que esta jueza de Miami podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en nuestra apelación, porque les aseguro que voy a presentar una apelación", declaró el defensor de Ryan Routh a los medios locales tras el fallo en la ciudad de Florida.

Sin embargo, la condena llegó después de que un jurado halló culpable a Routh en septiembre del 2025 de cinco cargos por su intento de asesinar a Trump, entre ellos, poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con el número de serie borrado.

¿Quién es Ryan Routh?

De acuerdo con diversas cadenas de televisión estadounidenses, como CNN, NBC y BBC, antes de intentar atentar contra la vida del presidente estadounidense Donald Trump, Ryan Routh trabajaba como un contratista de construcción de techos en Carolina del Norte, donde se mostró abiertamente como un firme defensor de Ucrania.

En enero del 2023, Ryan Routh fue entrevistado por el periódico estadounidense The New York Times para un artículo sobre los ciudadanos norteamericanos que se postularon como voluntarios para ayudar en la guerra de Ucrania, donde declaró que consideraba la invasión rusa una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas.

No obstante, a pesar de su activismo, durante la sentencia, la jueza Aileen Cannon, del Distrito Sur de Florida, le dijo a Ryan Routh que era “un culpable muy malvado”, según relató el alguacil John Budensiek, del Condado de Martin, quien estuvo presente en la audiencia en la que el acusado escuchó por primera vez su cadena perpetua.

Conforme a lo expuesto por John Budensiek, la jueza se lo había dicho claramente: “La maldad está en usted, Ryan Routh. Usted fue quien estaba intentando matar al presidente de Estados Unidos. La maldad está en usted”, por lo que, para el alguacil del Condado de Martin, esa interacción resume todo lo que ocurrió en esa audiencia.

Sentenciado a cadena perpetua

Ryan Routh fue detenido el pasado domingo 15 de septiembre del 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en un campo de golf en Florida propiedad del ahora presidente Donald Trump, donde un agente del Servicio Secreto lo descubrió con un rifle semiautomático detrás de unos arbustos lejanos.

Este fue el segundo intento de asesinato contra Trump cuando era candidato, pues en julio del 2024 sobrevivió a un disparo en Pensilvania, donde las autoridades abatieron al atacante. Sin embargo, el juicio de Routh llamó la atención porque se defendió a sí mismo y aseguró que no cometió un crimen, ya que no tenía la intención de matarlo.

A pesar de ello, a Routh se le asignó un abogado que lo representó durante la sentencia, quien se refirió al acusado como una “persona excepcional” por haber luchado como voluntario durante la invasión rusa, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar afganos entrenados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte.