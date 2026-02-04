Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: ¿Qué logró el presidente de Colombia en EE. UU?

Durante la tarde del pasado martes 3 de febrero, luego de varios meses de discusiones, advertencias y desconfianza, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, donde, por más de dos horas a puerta cerrada, presuntamente intercambiaron gestos de cordialidad.

A principios de enero, Donald Trump calificó al presidente colombiano Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico regional” y le advirtió que debía “cuidarse”, tras sugerir que le “sonaba bien” una posible acción militar en Colombia similar a la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por su parte, Petro acusó a Donald Trump y al Gobierno de Estados Unidos de “violar la soberanía colombiana al matar gente inocente en sus operaciones antidroga”, por lo que el mandatario republicano decidió revocar el visado del presidente colombiano, unas horas después de que este instó a los soldados estadounidenses a desobedecerlo.

Sin embargo, a pesar de los últimos percances, Gustavo Petro salió aparentemente de Washington D. C. con su imagen reforzada a nivel internacional y con una relación más fluida con Trump, quien le obsequió una fotografía firmada de ambos, en la que el magnate neoyorquino aseguró que fue un gran honor, porque él ama a Colombia.

¿Qué logró Petro en Estados Unidos?

Conforme a lo expuesto por la cadena BBC News, el primer logro del presidente Gustavo Petro en Washington D. C. fue distender la relación entre Colombia y los Estados Unidos, debido a que, semanas atrás, esta parecía estar al borde de la ruptura por primera vez en varias décadas, principalmente por las diferencias entre los mandatarios.

Tanto Petro como Trump se mostraron sonrientes mientras charlaban en la Casa Blanca, por lo que el presidente estadounidense aseguró posteriormente que se entendieron muy bien, ya que, aunque no eran los mejores amigos, en ningún momento se sintió insultado y el colombiano hizo que el encuentro resultara más cordial.

Asimismo, Petro afirmó que su impresión de Trump fue positiva, debido a que le gustan los “gringos francos” y, a pesar de lo que se cree y se dice, el presidente estadounidense “es un hombre sencillo, sincero y directo”, por lo que la nueva relación entre Colombia y Estados Unidos podría mejorar con más diálogo entre ambos.

“Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana”, aseveró Petro, quien espera que Estados Unidos vuelva a considerar a Colombia como un socio estratégico en la lucha contra las drogas, aunque, según lo expresado por el presidente, no quedó nada claro.

¿Qué no consiguió Petro en la Casa Blanca?

A pesar de los gestos simbólicos, el presidente Gustavo Petro aseguró que la reunión con Donald Trump dejó más interrogantes que certezas, debido a que no hubo anuncios de acuerdos concretos ni comunicados conjuntos. Adicionalmente, señaló que los asuntos más sensibles entre ambas naciones quedaron pendientes de abordar.

Las sanciones personales contra Gustavo Petro continúan vigentes, ya que el presidente colombiano figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y el mandatario republicano tampoco aclaró si el Gobierno estadounidense reconsiderará su decisión de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.