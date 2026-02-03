¿Qué es el Proyecto Bóveda de Trump? El intento por disminuir la dependencia de minerales chinos

Durante la noche del pasado lunes 2 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una reserva de minerales críticos para el Gobierno estadounidense denominada Proyecto Bóveda, que será financiada con una inversión público-privada de US$12 mil millones, según el mandatario republicano.

El magnate neoyorquino explicó, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que la creación de esta reserva de minerales críticos se financiará con una combinación de US$10 mil millones aportados por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y US$2 mil millones procedentes de inversiones privadas.

A su vez, Donald Trump agregó que las empresas privadas involucradas son los fabricantes de automóviles General Motors y Stellantis, así como el fabricante de aviones y contratista de defensa Boeing, que se suman a la nueva estrategia para asegurar las cadenas de suministro de tierras raras y reducir la dependencia de minerales chinos.

Frente a este escenario, durante la presentación del mandatario republicano, los miembros del gabinete del presidente Donald Trump describieron esta nueva iniciativa como un enorme esfuerzo para contrarrestar el dominio de China en los minerales cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos, chips y en la industria de defensa.

El Proyecto Bóveda de Trump

La administración del presidente Donald Trump aseguró públicamente que, a finales de febrero, serán anunciadas las once naciones que se sumarán a la coalición de comercio de minerales críticos que el Gobierno de los Estados Unidos mantiene actualmente con cinco países: Australia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Tailandia.

Esto se debe a que los llamados minerales críticos, provenientes principalmente de proveedores chinos, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que la Casa Blanca considera clave para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Anunciamos la creación de la reserva estratégica estadounidense, la primera reserva en la historia de los minerales críticos de los que tanto se ha hablado. Se trata de un almacén para uso civil en tiempos de emergencia”, agregó Donald Trump, quien no ocultó que el proyecto nace de la supremacía china en torno a estos recursos críticos.

“No queremos pasar por lo que pasamos hace un año”, añadió el presidente, en alusión a China y sus restricciones a las exportaciones del recurso en el 2025, una práctica que ya ha adoptado con las tierras raras, cuya producción y procesamiento domina, y que son fundamentales para múltiples usos energéticos, militares y tecnológicos.

Proteger a fabricantes de automóviles

Conforme a lo expuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, el principal objetivo de esta reserva de minerales es proteger a los fabricantes de automóviles en Estados Unidos, así como a los productos electrónicos y cualquier otro bien que pueda verse perjudicado por una interrupción súbita en el suministro de las materias primas.

Por ello, el mandatario comparó este proyecto con las reservas ya existentes de petróleo y de minerales críticos con fines de defensa, y decidió crear otro fondo de recursos estratégicos destinados a la industria estadounidense “para evitar más problemas” con los empresarios más importantes de la nación, como Robert Friedland y Mary Barra.