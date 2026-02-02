¿Quién es Laura Fernández Delgado? La ministra de Planificación elegida presidenta de Costa Rica

Durante la noche del domingo 1 de febrero, la política costarricense de 39 años, Laura Virginia Fernández Delgado, fue elegida presidenta de Costa Rica tras arrasar en las elecciones con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en el país centroamericano que durante muchos años fue considerado uno de los más seguros de la región.

La politóloga nacida en la ciudad de Puntarenas, ubicada en el golfo de Nicoya, obtuvo el 48.3% de todos los votos en el territorio costarricense, por lo que sumó ocho puntos más de los que necesitaba para poder ganar en la primera vuelta, de acuerdo con el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE).

En su discurso de victoria —en el que no aludió a la violencia criminal en Costa Rica—, la futura mandataria costarricense sostuvo que “nunca” permitirá el “autoritarismo” y se declaró una “demócrata convencida” y “defensora de la libertad”, aunque también atacó a la prensa, como solía hacerlo su mentor, el aún presidente Rodrigo Chaves.

“El cambio será profundo e irreversible. Ciertas reglas del juego político cambiarán”, advirtió Laura Fernández, cuyas propuestas sobre seguridad son vistas por sus opositores en Costa Rica como parte de un plan para concentrar el poder, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien fue el primer mandatario en felicitarla.

¿Quién es Laura Virginia Fernández Delgado?

Laura Fernández nació el 4 de julio de 1986 y, tras el bachillerato, estudió politología en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, obtuvo una especialización en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática en la misma universidad, donde empezó a formar su carrera como funcionaria pública.

Su trayectoria pública inició a los 20 años como jefa de la Unidad de Análisis Prospectivo en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y en la Secretaría Sectorial de Empleo Público, donde trabajó desde el 2006 hasta el 2014, cuando asumió el cargo de directora y consultora en la Asamblea Legislativa del país.

A su vez, del 2014 al 2017 fue consultora de la fracción del partido Alianza Demócrata Cristiana en temas de investigación sobre reforma del Estado para distintos organismos, por lo que en 2018 integró la fórmula vicepresidencial junto a Fernando Calvo Díaz, con el candidato Mario Redondo Poveda, en las elecciones de Costa Rica.

Sin embargo, su trayectoria política inició en 2022 como ministra de Planificación Nacional en el mandato de Rodrigo Chaves. A posteriori, en 2024 se convirtió en ministra de la Presidencia, cargo que ocupó hasta su renuncia en julio del 2025, cuando se oficializó su candidatura para la presidencia del 2026 con el partido del Pueblo Soberano.

La campaña de Fernández

Laura Virginia Fernández Delgado basó su campaña electoral en la continuidad de las políticas del presidente Rodrigo Chaves, por lo que lideró las encuestas y cerró su esfuerzo con un amplio respaldo oficialista, debido a que su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras.

Ante esta situación, la costarricense que asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo propone replicar parte de la estrategia contra las pandillas del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y reformar los poderes del Estado, sobre todo el Judicial, al que Laura Fernández y Rodrigo Chaves han acusado de auspiciar la impunidad de los criminales.